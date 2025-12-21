Logo
Orban: Nemojte se zavaravati

21.12.2025

21:23

Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da bi raspad Ukrajine imao ozbiljne posljedice po njegovu zemlju.


"Nemojte se zavaravati, raspad Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku", napisao je danas Orban na platformi Iks.

Mađarski premijer je rekao da je stabilnost susjeda važna.

Телефон

Hronika

Uhodio bivšu d‌jevojku u Brčkom i slao preteće poruke "Sad ću pobiti sve"

"Mađarska snabdijeva Ukrajinu sa 44 odsto električne energije i 58 odsto gasa. U međuvremenu, rat svakodnevno slabi Ukrajinu. Samo je mir može ojačati. ​​Svako ko istinski podržava Ukrajinu mora željeti mir, i to sada", dodao je Orban.

Viktor Orban

Ukrajina

