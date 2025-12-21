Orban: Nemojte se zavaravati

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da bi raspad Ukrajine imao ozbiljne posljedice po njegovu zemlju.



"Nemojte se zavaravati, raspad Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku", napisao je danas Orban na platformi Iks.

Mađarski premijer je rekao da je stabilnost susjeda važna.

"Mađarska snabdijeva Ukrajinu sa 44 odsto električne energije i 58 odsto gasa. U međuvremenu, rat svakodnevno slabi Ukrajinu. Samo je mir može ojačati. ​​Svako ko istinski podržava Ukrajinu mora željeti mir, i to sada", dodao je Orban.