Logo
Large banner

Ubica Ane Volš može da provede ostatak života iza ovih jezivih zidina

21.12.2025

20:54

Komentari:

0
Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина
Foto: TanjugGreg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool)

Brajan Volš (50), koji je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva supruge Ane (39) iz Beograda, vjerovatno će izdržavati kaznu u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem.

Podsjećamo, Volš je proglašen krivim pred sudom u Masačusetsu zbog ubistva Beograđanke Ane, čije tijelo nikada nije pronađeno, a postoji šansa da će do kraja života vrijeme provoditi u zatvoru Suzi Baranovski, jednom od najpoznatijih američkih zatvora u kojima kazne izdržavaju okorele ubice i silovatelji, iako to još zvanično nije potvrđeno.

Među “stanarima” ovog zatvora bio je i sveštenik Džon Geogan, osuđen na doživotnu robiju zbog silovanja brojnih mališana tokom dugih 30 godina.

Ipak, u zatvoru nije dugo poživio, ubio ga je cimer Džozef Drus, koji je takođe bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva muškarca za kog je tvrdio da je pokušao seksualno da ga iskoristi.

Jednog dana poslije ručka, Džozef je ušao u ćeliju i vezao sveštenika, zapušio mu usta, a zatim ga zadavio čaršafom. Kada je sveštenik preminuo, Džozef je nastavio da skače po njegovom mrtvom tijelu, uporno ga udarajući golim rukama.

U zatvoru se trenutno nalazi i serijski ubica Alfred Gejnor, koji je osuđen za silovanje i ubistvo devet žena starih između 20 i 45 godina.

- Gejnor je neke od žrtava silovao prije zločina, a istražitelji su utvrdili da je neke d‌jevojke prvo ubijao, pa potom seksualno zlostavljao – pišu mediji i dodaju da se iza rešetaka ovog zatvora nalaze i brojne ubice.

Podijeli:

Tagovi:

Brajan Volš

Ana Volš

Zatvor

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Путин: Све више земаља жели сарадњу са ЕАЕУ

Svijet

Putin: Sve više zemalja želi saradnju sa EAEU

44 min

0
Убила два бивша мужа у једном дану

Svijet

Ubila dva bivša muža u jednom danu

53 min

0
Суд одобрио д‌јечаку да промијени пол

Svijet

Sud odobrio d‌ječaku da promijeni pol

1 h

0
Д‌јевојка нестала прије 20 година, АИ би сада могла ријешити случај

Svijet

D‌jevojka nestala prije 20 godina, AI bi sada mogla riješiti slučaj

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

54

Ubica Ane Volš može da provede ostatak života iza ovih jezivih zidina

20

49

Sara Jo grcala u suzama na nastupu - širi se dirljiv snimak

20

47

Ima je svaka kuća: Ako vam se zaglavi auto u snijegu, jedna stvar pomaže

20

39

Centralne vijesti, 21.12.2025.

20

24

Putin: Sve više zemalja želi saradnju sa EAEU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner