Ubica Ane Volš može da provede ostatak života iza ovih jezivih zidina

Brajan Volš (50), koji je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva supruge Ane (39) iz Beograda, vjerovatno će izdržavati kaznu u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem.

Podsjećamo, Volš je proglašen krivim pred sudom u Masačusetsu zbog ubistva Beograđanke Ane, čije tijelo nikada nije pronađeno, a postoji šansa da će do kraja života vrijeme provoditi u zatvoru Suzi Baranovski, jednom od najpoznatijih američkih zatvora u kojima kazne izdržavaju okorele ubice i silovatelji, iako to još zvanično nije potvrđeno.

Među “stanarima” ovog zatvora bio je i sveštenik Džon Geogan, osuđen na doživotnu robiju zbog silovanja brojnih mališana tokom dugih 30 godina.

Ipak, u zatvoru nije dugo poživio, ubio ga je cimer Džozef Drus, koji je takođe bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva muškarca za kog je tvrdio da je pokušao seksualno da ga iskoristi.

Jednog dana poslije ručka, Džozef je ušao u ćeliju i vezao sveštenika, zapušio mu usta, a zatim ga zadavio čaršafom. Kada je sveštenik preminuo, Džozef je nastavio da skače po njegovom mrtvom tijelu, uporno ga udarajući golim rukama.

U zatvoru se trenutno nalazi i serijski ubica Alfred Gejnor, koji je osuđen za silovanje i ubistvo devet žena starih između 20 i 45 godina.

- Gejnor je neke od žrtava silovao prije zločina, a istražitelji su utvrdili da je neke d‌jevojke prvo ubijao, pa potom seksualno zlostavljao – pišu mediji i dodaju da se iza rešetaka ovog zatvora nalaze i brojne ubice.