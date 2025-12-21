Sada, nova nada za rješenje ovog dugogodišnjeg slučaja leži u vještačkoj inteligenciji, koja bi mogla identifikovati osumnjičenog snimljenog na nadzornoj snimci.

Dženifer je nestala iz svog doma u Orlandu na Floridi, a jedan od rijetkih tragova bio je njen automobil, crni Ševrolet Malibu, pronađen napušten otprilike kilometar i po dalje, piše Skaj Njuz.

Nadzorna kamera snimila je osumnjičenog kako se udaljava od Dženiferinog automobila, ali snimak je bio previše lošeg kvaliteta za identifikaciju, a lice osobe bilo je zaklonjeno, prenosi Indeks.

Međutim, njen otac, 68-godišnji Dru Kesi, vjeruje da bi vještačka inteligencija mogla konačno pomoći u otkrivanju identiteta te osobe poboljšanjem slike uha.

"Imamo snimak osobe koja je ostavila Dženiferin automobil i otišla. Na tom snimku, bila je to kamera stara 35 godina, vrlo zrnasta", rekao je. "NASA je poboljšala snimak. Rekli su nam da je to najbolje što se može dobiti. Međutim, pojavila se vještačka inteligencija i imamo bočnu stranu glave te osobe."

Kesi se nada da će AI uspjeti izoštriti sliku uha.

"Nadam se da možemo razjasniti uho na slici putem vještačke inteligencije. Uho je jednako dobro kao oči ili otisci prstiju ili DNK, tako da imamo velike nade. Imamo kompaniju za vještačku inteligenciju s kojom radimo. FDLE (Ministarstvo za sprovođenje zakona Floride) ima sve. Oni rade svoju magiju i nadamo se da će ta magija doći, a ako uspijemo poboljšati tu sliku, ovo će ići tako brzo jer ćemo pronaći tu osobu", optimističan je otac.

Dru Kesi prisjetio se za Skaj Njuz trenutka kada je 24. januara 2006. shvatio da nešto nije u redu. Nazvao ga je jedan od kćerkinih kolega s posla.

"Pitao je: 'Je li sve u redu s Džen? Nije se pojavila na sastanku, a to je vrlo neobično za nju, i nije nazvala'", ispričao je. "Rekao sam – nazvaću je i vid‌jeti šta se dešava jer se ona uvijek javlja. To je bilo jedino pravilo u našoj kući da ako mama ili tata zovu, javiš se."

Ali, poziv nije prošao kao inače. "Tako sam je prvi put otkako je dobila vozačku dozvolu nazvao i poziv je otišao direktno na govornu poštu, ne nakon četiri zvona pa govorna pošta, već direktno na govornu poštu. Odmah sam znao da nešto nije u redu", rekao je.

Osim nade koju polažu u tehnologiju, porodica Kesi dobila je još jedan potencijalno ključan trag. Razočarani nedostatkom napretka u istrazi koju je vodila policija Orlanda, tužili su ih 2019. godine kako bi dobili pristup hiljadama stranica spisa.

Slučaj je 2022. preuzelo Ministarstvo za sprovođenje zakona Floride (FDLE), koje je otkrilo DNK uzorak iz Dženiferinog automobila koji nikada nije bio testiran tokom gotovo dva desetljeća koliko ga je policija držala kao dokaz.

"Kada je FDLE preuzeo slučaj, počeli su pregledati sve i u osnovi su naišli na nekoliko dokaza koji nisu bili testirani", objasnio je Dru Kesi. "Devetnaest godina kasnije, tražimo dodatni DNK koji bi nam vjerovatno mogao pomoći." FDLE je takođe suzio svoj spisak osoba od interesa u slučaju.

'Nećemo stati dok je ne pronađemo'

Dženiferina majka, 68-godišnja Džojs Kesi, kaže da nikada neće odustati od potrage. Iako njen suprug vjeruje da Dženifer više nije živa, ona i dalje gaji tračak nade.

"To bi okončalo gotovo 20 godina dvosmislenog gubitka. Imate dobre dane, imate loše dane, i nismo jedini ljudi na svijetu koji su patili zbog toga što im je voljena osoba ukradena od strane osobe koja misli da je u redu krasti ljude. Nije", rekla je za Skaj Njuz. Pronalaženje Dženifer ispunilo bi dio naših srca."

Ističući slučajeve u kojima su nestale osobe pronađene žive godinama kasnije, dodala je: "Lično zadržavam tu nadu zbog činjenice da je neko pronađen živ godinama kasnije. Nadam se i molim da ćemo Dženifer pronaći živu, ali sam realista i statistički, to neće biti ishod."

Njen suprug Dru je dodao: "Mislim da nije živa, mislim da se borila. Zato je samo trebamo pronaći. Ne vjerujemo da bi iko trebalo da nestane i da ne bude pronađen na ovom svijetu."

Porodica i dalje neumorno radi na podizanju svijesti o slučaju. "Još uvijek nastavljamo dijeliti posjetnice za nestale osobe na benzinskim pumpama. Gd‌je god idemo, ostavljamo ih na pultovima, jer želimo da svi na svijetu znaju da je još uvijek nestala", rekla je Džojs.

"Već 20 godina želimo da ljudi znaju da smo svaki dan nešto učinili kako bismo pokušali pronaći Dženifer, već 20 godina, i nećemo stati."