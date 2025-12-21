Logo
Large banner

Zamrznuta ruska imovina ponovo stvorila tenzije: "Makron izdao Merca"

21.12.2025

16:31

Komentari:

0
Замрзнута руска имовина поново створила тензије: "Макрон издао Мерца"
Foto: Tanjug/AP/Manon Cruz

Zamrznuta ruska imovina ponovo je stvorila tenzije unutar Evropske unije, što je posijalo dodatno sjeme razdora u već napete odnose među članicama.

Naime, zvaničnici Evropske unije tvrde da će njemački kancelar Fridrih Merc kazniti francuskog predsjednika Emanuela Makrona zbog njegovog odbijanja da podrži prijedlog o korišćenju 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini, prenosi Raša tudej Balkan.

Prema ovim navodima, Makronov potez doživljen je kao izdaja saveznika.

"Makron je izdao Merca i zna da će za to morati da plati cijenu. Bio je toliko slab da nije imao drugog izbora nego da stane uz Đorđu Meloni",izjavio je za Fajnenšel tajms visoki diplomata EU, koji je direktno upoznat sa razgovorima na samitu koji je u četvrtak održan u Briselu.

Pobjednici i gubitnici samita EU o Ukrajini

Iako se francuski predsjednik nije javno protivio njemačkom planu, iza zatvorenih vrata njegov tim je izrazio ozbiljnu zabrinutost u vezi sa legalnošću takvog poteza i upozorio da bi Francuska, kao zemlja sa velikim dugom, imala poteškoća da izda nacionalnu garanciju u slučaju da imovina mora biti vraćena Moskvi u kratkom roku.

Uprkos očiglednom neslaganju između Merca i Makrona, na samitu EU je ipak došlo do neke vrste dogovora, jer se blok složio da Ukrajini odobri zajam od 90 milijardi evra, a podržan je i budžet EU.

Sam Merc je rekao da je zadovoljan ishodom na samitu EU, čak i da je to bolje rješenje od njegovog, i insistirao je da se ruska sredstva i dalje mogu koristiti za otplatu kredita EU.

Магла у Србији

Srbija

Policija izdala bitno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju

"Vršimo avansno plaćanje, ali je to obezbijeđeno ruskom imovinom", rekao je Merc.

S druge strane, iz Jelisejske palate stižu uvjeravanja da je upravo Makron bio ključan za postizanje konačnog dogovora.

"Cilj Francuske je uvijek bio da Ukrajini obezbijedi finansijsku vidljivost za naredne dvije godine. Bili smo otvoreni za predložene finansijske aranžmane i radili smo na pronalaženju rješenja koje bi ispunilo ovaj cilj", rekao je francuski zvaničnik.

Podijeli:

Tagovi:

Fridrih Merc

Emanuel Makron

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Путин разговарао са Лукашенком у Санкт Петербургу

Svijet

Putin razgovarao sa Lukašenkom u Sankt Peterburgu

2 h

0
Дјед из Србије убио унукову жену да га не би оставила: Суд донио одлуку

Svijet

Djed iz Srbije ubio unukovu ženu da ga ne bi ostavila: Sud donio odluku

2 h

0
Зеленски спреман да повуче војску: Има један услов

Svijet

Zelenski spreman da povuče vojsku: Ima jedan uslov

3 h

0
Након 400 година обустављена достава писама

Svijet

Nakon 400 godina obustavljena dostava pisama

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Od Derviša do Obilićeva, Banjalučani ujedinili srca: Sakupljeno skoro 15.000 KM na "Krofnama iz bloka"

17

44

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

17

42

Dvije osobe poginule na auto-putu

17

27

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

17

22

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner