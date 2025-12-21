Zamrznuta ruska imovina ponovo stvorila tenzije: "Makron izdao Merca"

Zamrznuta ruska imovina ponovo je stvorila tenzije unutar Evropske unije, što je posijalo dodatno sjeme razdora u već napete odnose među članicama.

Naime, zvaničnici Evropske unije tvrde da će njemački kancelar Fridrih Merc kazniti francuskog predsjednika Emanuela Makrona zbog njegovog odbijanja da podrži prijedlog o korišćenju 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini, prenosi Raša tudej Balkan.

Prema ovim navodima, Makronov potez doživljen je kao izdaja saveznika.

"Makron je izdao Merca i zna da će za to morati da plati cijenu. Bio je toliko slab da nije imao drugog izbora nego da stane uz Đorđu Meloni",izjavio je za Fajnenšel tajms visoki diplomata EU, koji je direktno upoznat sa razgovorima na samitu koji je u četvrtak održan u Briselu.

Pobjednici i gubitnici samita EU o Ukrajini

Iako se francuski predsjednik nije javno protivio njemačkom planu, iza zatvorenih vrata njegov tim je izrazio ozbiljnu zabrinutost u vezi sa legalnošću takvog poteza i upozorio da bi Francuska, kao zemlja sa velikim dugom, imala poteškoća da izda nacionalnu garanciju u slučaju da imovina mora biti vraćena Moskvi u kratkom roku.

Uprkos očiglednom neslaganju između Merca i Makrona, na samitu EU je ipak došlo do neke vrste dogovora, jer se blok složio da Ukrajini odobri zajam od 90 milijardi evra, a podržan je i budžet EU.

Sam Merc je rekao da je zadovoljan ishodom na samitu EU, čak i da je to bolje rješenje od njegovog, i insistirao je da se ruska sredstva i dalje mogu koristiti za otplatu kredita EU.

Srbija Policija izdala bitno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju

"Vršimo avansno plaćanje, ali je to obezbijeđeno ruskom imovinom", rekao je Merc.

S druge strane, iz Jelisejske palate stižu uvjeravanja da je upravo Makron bio ključan za postizanje konačnog dogovora.

"Cilj Francuske je uvijek bio da Ukrajini obezbijedi finansijsku vidljivost za naredne dvije godine. Bili smo otvoreni za predložene finansijske aranžmane i radili smo na pronalaženju rješenja koje bi ispunilo ovaj cilj", rekao je francuski zvaničnik.