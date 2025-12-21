Logo
Nakon 400 godina obustavljena dostava pisama

Након 400 година обустављена достава писама

Danska pošta objavila je danas da će 30. decembra obaviti posljednju dostavu pisama koja je tokom posljednjih 25 godina opala za više od 90 odsto, čime se okončava više od 400 godina duga tradicija.

"PostNord", kompanija koja je nastala spajanjem švedske i danske pošte 2009. godine, saopštila je ranije da će otkazati 1.500 radnih mjesta u Danskoj i ukloniti 1.500 poštanskih kutija, s obzirom na to da je potražnja za pismima drastično opala, dok onlajn kupovina nastavlja da raste.

"Bili smo danska pošta 400 godina, i zato je ovo teška odluka, ali Danska je postala sve digitalnija, što znači da danas gotovo da i nema pisama", rekao je zamjenik izvršnog direktora "PostNord" Danska Kim Petersen.

Ova kompanija, koja će i dalje dostavljati pisma u Švedskoj, naglasila je da će u Danskoj umjesto nje dostavu preuzeti kompanija "Dao", koja već vrši dostavu pisama i koja planira da proširi svoje usluge od 1. januara.

Međutim, istraživanja pokazuju da među mladima dolazi do ponovnog porasta pisanja pisama.

Кућа из огласа

Srbija

Aleksandar prodaje kuću sa ogromnim placem za 50.000 KM

Istraživanje "Daoa" pokazalo je da osobe dobi između 18 i 34 godine šalju dva do tri puta više pisama nego druge starosne grupe, a istraživač trendova "Mads Arlien-Soborg" vjeruje da se mladi okreću pisanju pisama kao "protivteži digitalnoj preopterećenosti".

Prema danskom zakonu, mora da postoji mogućnost slanja pisama, što znači da bi, ako "Dao" odluči da obustavi dostavu, Vlada bila obavezna da imenuje drugu kompaniju za taj zadatak.

Zakon o digitalnom identitetu, MitID, koristi se za sve - od onlajn bankarstva do zakazivanja pregleda kod doktora, a većina zvaničnih komunikacija se šalje putem digitalne pošte umjesto običnom poštom.

Trenutno je 97 odsto Danske populacije starije od 15 godina registrovano u MitID, dok je samo pet odsto odlučilo da se odrekne digitalne pošte.

