Drama na nebu: Avion počeo da pada, viđena vatra na krilu

Avion Er Fransa AF7562 koji je saobraćao između aerodroma Orli u Parizu i Ajača preusmjeren je ka Lionu, nakon nešto više od 35 minuta leta, zbog tehničkog problema.

Avio-kompanija je saopštila da se problem odnosio na avion tipa Erbas A320, ne navodeći detalje, prenosi televizija "BFM".

Avion naglo počeo da pada?

"Odluka je donijeta u skladu sa procedurama proizvođača, pravilima kompanije i primjenom principa predostrožnosti", navela je avio-kompanija.

Scena Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Er Frans nije iznio detalje o tačnoj prirodi tehničkog problema, međutim, pojedini putnici, kako su objavili “Kors-matan” i RTL, izjavili su da se pojavila vatra u predjelu jednog krila aviona, kao i da je došlo do naglog gubitka brzine Erbasa A320.

"U jednom trenutku avion je naglo počeo da pada. Sve se upalilo, dugmad su svijetlila, sve je treperilo. Jedan čovjek je uzeo svoju djecu u naručje jer su pomislili da će se avion srušiti", ispričala je za RTL Kristel, jedna od putnica na letu Pariz-Ajačo.

Visci i panika u kabini

Pozivajući se na svjedočenja putnika, “Kors-matan” je objavio da je u avionu bilo prilično uznemirujuće, mnogo vriske, dosta panike i da je osoblje bilo vidno napeto iako u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Društvo Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

Prema navodima Er Fransa, avion je normalno sletio u 18.25 časova na aerodrom u Lionu.

Putnici su potom u 21.45 časova ukrcani u drugi avion za Bastiju, odakle su autobusima prevezeni do Ajača.