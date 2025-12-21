Logo
Large banner

Zaharova pozvala Evropu da se urazumi: Daj Bože da prestanu sami sebe da uništavaju

Izvor:

Sputnjik

21.12.2025

12:05

Komentari:

0
Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају
Foto: Tanjug/AP

Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova pozvala je Evropu da se urazumi i prestane da "sama sebe uništava", upozorivši da bi, usljed "bezumne podrške Kijevu i odustajanja od kupovine ruskih energenata", Evropljani mogli da ostanu čak i bez praznika.

Komentarišući izveštaje o tome da su, zbog političke odluke Brisela i niza evropskih prestonica da se odreknu ruskih energenata i pređu na režim stroge štednje, otkazane praznične manifestacije i tradicionalna praznična rasveta, Zaharova je navela da je u Berlinu "pod znakom pitanja bilo novogodišnje slavlje kod Brandenburške kapije - događaj na otvorenom sa živom muzikom i vatrometom, na koji su dolazili ljudi iz cijele Evrope".

"Takođe je objavljeno da se, prvi put u posljednjih nekoliko decenija, zbog mjera štednje koje su donijeli berlinski zakonodavci, u potpunosti odustalo od božićne rasvjete na bulevaru Kurfirstendam, jednoj od najvećih ulica u Berlinu", dodala je ona.

Несрећа на Купресу

Hronika

Led napravio haos na Kupresu: Sletjelo više vozila

Da li su Nijemci prije samo nekoliko godina mogli da zamisle da će bezumna politika briselskog EU aparata i vodećih evropskih prestonica, usmjerena na podršku kijevskom režimu i odustajanju od pouzdanih ruskih energenata, dovesti decembarske praznike na ivicu kraha? - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Istovremeno, Zaharova je istakla da će se praznici ipak održati isključivo zahvaljujući želji i zajedničkim naporima običnih građana i odgovorne poslovne zajednice, jer bi u suprotnom "njemačka prestonica krajem decembra morala da bude u potpunom mraku".

"Za proslavu kod Brandenburške kapije zajedničkim snagama pronađen je i plaćen novi izvođač radova, a za sijalice na Kurfirstendamu novac su prikupljali čak i penzioneri. Za sada izgleda da se skupilo dovoljno - Božić će se proslaviti - dodala je Zaharova. To što je za Božić ipak bilo dovoljno - uliva nadu. Daj Bože da se urazume i prestanu sami sebe da uništavaju", zaključila je ruska diplomata, prenosi Sputnjik.

Podijeli:

Tag:

Marija Zaharova

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кејти Спенсер

Zanimljivosti

Novinarka sočno opsovala u prijenosu uživo: ''Dajte joj povišicu''

2 h

0
Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

Hronika

Led napravio haos na Kupresu: Sletjelo više vozila

2 h

0
Ненад Стефановић

Košarka

Stefanović: Ponosan sam na tim, zaslužena pobjeda

2 h

0
Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Hronika

Lovokradice počinile masakr: Policija oduzela svinje i puške

2 h

0

Više iz rubrike

Америчка обалска стража

Svijet

Američke snage zaplijenile supertanker, objavljen snimak

3 h

0
Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

Svijet

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

4 h

0
Кирил Димитријев на састанку с Владимиром Путином

Svijet

Putinov predstavnik: Pokušavaju da izazovu treći svjetski rat

5 h

0
Драма због пртљага: Евакуисана жељезничка станица у Штутгарту

Svijet

Drama zbog prtljaga: Evakuisana željeznička stanica u Štutgartu

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

14

01

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

13

59

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

13

50

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

13

45

Makron želi dijalog sa Putinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner