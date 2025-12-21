Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova pozvala je Evropu da se urazumi i prestane da "sama sebe uništava", upozorivši da bi, usljed "bezumne podrške Kijevu i odustajanja od kupovine ruskih energenata", Evropljani mogli da ostanu čak i bez praznika.

Komentarišući izveštaje o tome da su, zbog političke odluke Brisela i niza evropskih prestonica da se odreknu ruskih energenata i pređu na režim stroge štednje, otkazane praznične manifestacije i tradicionalna praznična rasveta, Zaharova je navela da je u Berlinu "pod znakom pitanja bilo novogodišnje slavlje kod Brandenburške kapije - događaj na otvorenom sa živom muzikom i vatrometom, na koji su dolazili ljudi iz cijele Evrope".

"Takođe je objavljeno da se, prvi put u posljednjih nekoliko decenija, zbog mjera štednje koje su donijeli berlinski zakonodavci, u potpunosti odustalo od božićne rasvjete na bulevaru Kurfirstendam, jednoj od najvećih ulica u Berlinu", dodala je ona.

Da li su Nijemci prije samo nekoliko godina mogli da zamisle da će bezumna politika briselskog EU aparata i vodećih evropskih prestonica, usmjerena na podršku kijevskom režimu i odustajanju od pouzdanih ruskih energenata, dovesti decembarske praznike na ivicu kraha? - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Istovremeno, Zaharova je istakla da će se praznici ipak održati isključivo zahvaljujući želji i zajedničkim naporima običnih građana i odgovorne poslovne zajednice, jer bi u suprotnom "njemačka prestonica krajem decembra morala da bude u potpunom mraku".

"Za proslavu kod Brandenburške kapije zajedničkim snagama pronađen je i plaćen novi izvođač radova, a za sijalice na Kurfirstendamu novac su prikupljali čak i penzioneri. Za sada izgleda da se skupilo dovoljno - Božić će se proslaviti - dodala je Zaharova. To što je za Božić ipak bilo dovoljno - uliva nadu. Daj Bože da se urazume i prestanu sami sebe da uništavaju", zaključila je ruska diplomata, prenosi Sputnjik.