Stefanović: Ponosan sam na tim, zaslužena pobjeda

Izvor:

ATV

21.12.2025

11:58

Ненад Стефановић
Foto: Ustupljena fotografija

Košarkaši Igokee prekinuli su seriju od sedam uzastopnih poraza savladavši FMP u Železniku rezultatom 85:69 u 11. kolu ABA lige.

Ahmad Rori ubacio je 22 poena za Igokeu, a na drugoj strani Radosavljević i Barna ubacili su po 17.

Za Igokeu je to bila peta pobjeda u devet odigranih utakmica u ABA ligi, a trener Nenad Stefanović bio je zadovoljan prikazanim izdanjem u Železniku.

Игокеа - ФМП
Igokea - FMP

"Čestitao bih mojim momcima na potpuno zasluženoj pobjedi. Mislim da smo od početka uveli utakmicu u ritam koji nama odgovara. FMP je prva ekipa u ligi, ako se ne varam, po broju ofanzivnih skokova, a na ovoj utakmici su u drugom poluvremenu imali samo dva skoka u napadu. Natjerali smo ih na 22 izgubljene lopte, što nam je bio i cilj. Potpuna kontrola, a ja nisam siguran od kada je trener Nikitović ovdje da FMP na nekoj utakmici nije postigao 70 poena. Jako sam ponosan na moj tim“, rekao je Stefanović.

Igokeu već u utorak očekuje novi ispit u takmičenju "WINLINE Basket cup” a rival im je Zenit u Sankt Peterburgu.

