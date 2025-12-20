Jokić ponovo nadmašio sam sebe

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, sačuvao je i ove nedelje prvo mćesto u trci za najkorisnijeg igrača u NBA ligi.

Ove sezone Nikola Jokić igra najbolju košarku u karijeri i ponovo uspeva da nadmaši samog sebe, pa tako zasluženo predvodi MVP trku.

Srpski as prosečno bilježi tripl dabl sa 29,6 poena, 12,3 skokova i 10,9 asistencija. Niko u NBA ligi nema bolje brojke!

Osim što je najbolji u poenima, skokovima i asistencijama, Jokić je ispred svih i kada je riječ o ukradenim loptama.

Svijet Putin: Bez novih vojnih operacija ako Zapad uvaži interese Rusije

Na 25 utakmica od početka sezone trostruki MVP ima već 13 tripl-dablova, a Denver je trnutno drugi tim na Zapadu i zaostaju pet pobeda za Oklahomom.

Iza Jokića, drugo mesto zauzima Šaj Glidžus-Aleksander koji je prošle sezone bio MVP.

Košarkaš Oklahome bilježi 32,4 poena, 4,7 skokova i 6,4 asistencija.