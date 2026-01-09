Logo
Large banner

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

Izvor:

Mondo.rs

09.01.2026

17:13

Komentari:

2
Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Legendarni Rod Lejver po kome centralni teren na Australijan Openu nosi ime, pokušao je da predvidi ko će osvojiti prvi grend slem u sezoni. Uprkos tome što su Karlos Alkaraz i Janik Siner kombinovano osvojili posljednjih osam velikih titula, Australijanac ne otpisuje Novaka Đokovića.

Lejver kaže da su Siner i Alkaraz favoriti, ali volio bi da u Melburnu zablista neki australijski teniser. "Ekstremno je teško predvidjeti, što je sjajna stvar za tenis. Mnogi igrači bi mogli do titule. Naravno, Siner i Alkaraz su na vrhu te liste, njihovo rivalstvo se intenzivira. Siner nastavlja da unapređuje svoju igru i dvostruki je šampion i branilac trofeja, ali ako bude prevruće, rekao bih da Karlos ima prednost. Mislim da će njegova želja da slavi biti veća nego ikad ranije. I nikada ne bih otpisao Novaka Đokovića, koji voli uslove u Australiji", kaže Lejver.

Nekadašnji as vjeruje da bi na prvom grend slemu u sezoni mogli da vidimo iznenađenje. Istakao je dva imena, osim Đokovića, Sinera i Alkaraza.

Ламин Јамал

Fudbal

Jamal proglašen za najskupljeg igrača na planeti

"Želio bih da Aleks de Minor igra dobro cijele sezone, prošle godine je bio u konkurenciji na svakom grend slemu i ima tu osobinu da se nikada ne predaje. Neko iz nove generacije bi takođe mogao da iznenadi. Na Lejver kupu me je impresionirao Žoao Fonseka. Mislim da bi on mogao da napravi veliku štetu mnogima jer je neustrašiv, kao i Amerikanac Lerner Tien", zaključio je Lejver.

Australijan Open počinje 18. januara, a titulu brani Janik Siner koji je dvostruki uzastopni šampion, dok će Karlos Alkaraz pojuriti svoju prvu titulu. Srpski as Novak Đoković će pokušati da izjednači rekord Margaret Kort koja je osvojila 11 titula, a ujedno i da nadmaši rekord svih rekorda i osvoji 25.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Australijan open

Grend slem

tenis

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Партизан почео да позајмљује новац

Fudbal

Partizan počeo da pozajmljuje novac

6 h

0
Де Брујне након пола године напушта Наполи?

Fudbal

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

1 d

0
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

Svijet

Mladi fudbaler pokazao nevjerovatnu hrabrost: Uletio u noćni klub da izvuče djevojku iz požara

5 d

0
Љајић говорио о тренутној ситуацији у клубу: "Данас дајем оставку ако се то деси"

Fudbal

Ljajić govorio o trenutnoj situaciji u klubu: "Danas dajem ostavku ako se to desi"

1 sedm

0

Više iz rubrike

Сабаленка: Пропустићу неколико турнира

Tenis

Sabalenka: Propustiću nekoliko turnira

1 d

0
Тениски рекет

Tenis

Nevjerovatno! Teniserka nije znala ni sa koje strane treba da servira

2 d

0
Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

Tenis

Novak Đoković ponovo pomjerio granice i ispisao istoriju

3 d

3
Ђоковић и Јамал

Tenis

Lamin Jamal ispoštovao Novaka Đokovića

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

21

02

Žalgiris razbio Zvezdu u Kaunasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner