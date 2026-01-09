Logo
Large banner

Partizan počeo da pozajmljuje novac

Izvor:

Tanjug

09.01.2026

15:18

Komentari:

0
Партизан почео да позајмљује новац
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da dobio pozajmicu u iznosu od 1,5 miliona evra od Košarkaškog kluba Partizan za UEFA licencu.

Kako se navodi, predviđeno je da FK Partizan izvrši povraćaj sredstava odmah po realizaciji i prilivu novca od transfera Hoaa Grimalda, koji se očekuje 16. januara, a najkasnije do 1. februara.

- Fudbalski klub Partizan i Košarkaški klub Partizan postigli su dogovor o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1,5 miliona evra, u okviru aktivnosti usmjerenih na ispunjavanje uslova za dobijanje UEFA licence - saopštio je FK Partizan.

Dodaje se i da je ovo je još jedan dokaz solidarnosti i saradnje u okviru "crno-bijele" porodice.

Košarkaški klub Partizan je na društvenim mrežama napisao "porodica je tu da pomogne kada je teško! Zajedno za naš Partizan".

Podijeli:

Tagovi:

FK Partizan

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Де Брујне након пола године напушта Наполи?

Fudbal

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

1 d

0
Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

Fudbal

Jamal proglašen za najskupljeg igrača na planeti

1 d

0
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

Svijet

Mladi fudbaler pokazao nevjerovatnu hrabrost: Uletio u noćni klub da izvuče djevojku iz požara

5 d

0
Љајић говорио о тренутној ситуацији у клубу: "Данас дајем оставку ако се то деси"

Fudbal

Ljajić govorio o trenutnoj situaciji u klubu: "Danas dajem ostavku ako se to desi"

1 sedm

0

Više iz rubrike

Де Брујне након пола године напушта Наполи?

Fudbal

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

1 d

0
Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

Fudbal

Jamal proglašen za najskupljeg igrača na planeti

1 d

0
Аморим добио отказ, Јунајтед ће водити легенда клуба!

Fudbal

Amorim dobio otkaz, Junajted će voditi legenda kluba!

4 d

0
Ибрахимовић отворио душу: Крао сам

Fudbal

Ibrahimović otvorio dušu: Krao sam

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner