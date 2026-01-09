Partizan počeo da pozajmljuje novac

Izvor:
09.01.2026
Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da dobio pozajmicu u iznosu od 1,5 miliona evra od Košarkaškog kluba Partizan za UEFA licencu.
Kako se navodi, predviđeno je da FK Partizan izvrši povraćaj sredstava odmah po realizaciji i prilivu novca od transfera Hoaa Grimalda, koji se očekuje 16. januara, a najkasnije do 1. februara.
- Fudbalski klub Partizan i Košarkaški klub Partizan postigli su dogovor o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1,5 miliona evra, u okviru aktivnosti usmjerenih na ispunjavanje uslova za dobijanje UEFA licence - saopštio je FK Partizan.
Dodaje se i da je ovo je još jedan dokaz solidarnosti i saradnje u okviru "crno-bijele" porodice.
Košarkaški klub Partizan je na društvenim mrežama napisao "porodica je tu da pomogne kada je teško! Zajedno za naš Partizan".
