Partizan počeo da pozajmljuje novac

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da dobio pozajmicu u iznosu od 1,5 miliona evra od Košarkaškog kluba Partizan za UEFA licencu.

Kako se navodi, predviđeno je da FK Partizan izvrši povraćaj sredstava odmah po realizaciji i prilivu novca od transfera Hoaa Grimalda, koji se očekuje 16. januara, a najkasnije do 1. februara.

- Fudbalski klub Partizan i Košarkaški klub Partizan postigli su dogovor o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1,5 miliona evra, u okviru aktivnosti usmjerenih na ispunjavanje uslova za dobijanje UEFA licence - saopštio je FK Partizan.

Dodaje se i da je ovo je još jedan dokaz solidarnosti i saradnje u okviru "crno-bijele" porodice.

Košarkaški klub Partizan je na društvenim mrežama napisao "porodica je tu da pomogne kada je teško! Zajedno za naš Partizan".