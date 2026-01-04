Mladi fudbaler pokazao nevjerovatnu hrabrost: Uletio u noćni klub da izvuče djevojku iz požara

Užasna tragedija obilježila je doček Nove godine u ski-baru u švajcarskoj Kran-Montani, gdje je u stravičnom požaru život izgubilo 40 ljudi, dok je najmanje 119 osoba povrijeđeno. U trenucima potpune panike, gustog dima i borbe za goli život, pojavio se i pravi heroj.

Devetnaestogodišnji fudbaler Meca, Tahiris dos Santos, pokazao je nevjerovatnu hrabrost kada je, nakon što je uspio da se izvuče iz zapaljenog objekta, shvatio da se njegova djevojka Kolin još uvijek nalazi unutra. Bez oklijevanja, vratio se u klub zahvaćen vatrom i uspio da je izvede napolje, rizikujući sopstveni život.

O dramatičnim trenucima govorio je i njegov agent Kristof Ito, koji nije krio ponos zbog Tahirisovog postupka.

– Bio je na prvom spratu kada je izbio požar. Izašao je napolje, ali je ubrzo shvatio da mu je djevojka ostala unutra. Vratio se po nju i izvukao je iz pakla. U isto vrijeme je i žrtva i heroj – rekao je Ito za BFM TV.

Mladi fudbaler je tom prilikom zadobio opekotine drugog stepena i trenutno se nalazi u bolnici u Štutgartu, odakle bi uskoro trebalo da bude prebačen u Mec. Klub je u stalnom kontaktu sa njegovom porodicom i agentom.

Njegova djevojka Kolin smještena je u bolnicu u Antverpenu, a ljekari su potvrdili da je oko 30 odsto njenog tijela prekriveno opekotinama. Oboje su pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja, dok javnost sa divljenjem govori o herojskom činu mladog fudbalera.