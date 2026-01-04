Kojić: Zločin u Kravici na Božić - dio sistemski planiranog istrebljenja Srba

Zločin nad srpskim narodom u bratunačkom selu Kravica na Božić 1993. godine dio je dobro planiranog sistemskog napada čiji je cilj bio da se ovo mjesto i Srbi zbrišu sa lica zemlje, a pravosuđe i nakon 33 godine štiti počinioce, rekao je Srni predsjednik Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Kojić je istakao da su Kravica i Podrinje simbol srpstva i hrabrosti.

On je naveo da će sutra kod spomen-obilježja u Kravici biti služen pomen za 163 Srbina iz ovog mjesta i susjednih sela poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, od kojih su 49 ubile muslimanske snage iz Srebrenice na Božić.

Kojić je rekao da je tog dana spaljeno 688 srpskih kuća i da je, prema svedočenju muslimana, Kravica pljačkana i gorjela 15 dana nakon Božića, sve do napada na Skelane 16. januara 1993. godine.

- Samo na Božić 101 dijete iz Kravice ostalo je bez jednog ili oba roditelja, ali to nije dovoljno ni stranim ni domaćim sudovima da sude mostrumima koji su ubijali srpsku nejač u Podrinju - rekao je Kojić, čiji je otac ubijen na području Kravice.

On je ukazao na to da su 33 godine poslije zločina na slobodi oni koji su se nakon krvavog pira slikali u Kravici, te da su mnogi od njih danas "ugledni" biznimsmeni, odbornici, poslanici.

- Neki od njih, Naser Orić, Smajo Mandžić, Vehid Dedić, Suljo Čakanović, Riad Salihović trijumfalno su pozirali i željeli da pokažu svijetu da ubijanje Srba na najveći pravoslavni praznik nije kažnjivo. Znamo da je Kemal Mehmedović glavosječa iz srebreničkog sela Pale bezbjedan u Austriji, što jasno govori o tome da počinioce zločina u Kravici i Podrinju čuva cijeli svijet - rekao je Kojić.

On je naveo da mnogi koji su činili zločine nad Srbima danas izigravaju žrtve i za sebe kažu da su "preživjele žrtve genocida", a javno se hvale da su učestvovali u napadu na Kravicu koja je simbol srpstva na tom području.

- Zločin u Kravici je bio dobro planiran i dio je sistemskog napada na srpske položaje, o čemu svjedoče podaci da je za samo mjesec dana ubijeno 186 Srba u napadu na tri srpska sela - Bjelovac, Kravicu i Skelane - rekao je Kojić.

On je podsjetio i da je zločinac Vehid Dedić danas odbornik u Skupštini opštine Bratunac, a da je u kameru govorio kako je kao pripadnik odreda "El mudžahedin" učestvovao u napadu na Kravicu, da je "Kravica uzeta srcem", te da je bio spreman "ubiti svakoga ko je nosio srpsko ime pa makar i dijete od dva kilograma".

- Kravica je školski primjer nerada pravosuđa i zabijanja glave u pijesak svih onih koji bi trebali da sude i presuđuju kako bi naše žrtve končno bile ravnopravne jer do sada su tretirane kao žrtve drugog reda - ocijenio je Kojić.

On je poručio da nikada neće prihvatiti podvalu i licemjerstvo koje nameću razni sudovi i nametnuti zakoni.

- Dok god moj otac, ali i svi ubijeni iz Podrinja ne budu ravnopravno tretirani i dok sve porodice srpskih žrtava ne dočekaju pravdu, ovdje neće biti mirno niti će se moći ići istinski naprijed - rekao je Kojić.

On smatra da zločin u Kravici mora ući u udžbenike kako bi bilo spriječeno stradanje Srba u budućnosti.