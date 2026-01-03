Logo
Rajilić: Srpski narod nikada neće odustati od proslave Dana Republike

SRNA

03.01.2026

14:09

Srpski narod nikada neće odustati od obilježavanja 9. januara – Dana Republike, bez obzira na sve pritiske i prijetnje, izjavila je Srni predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić.

"Sve dok postoji i zadnji čovjek u Republici Srpskoj, a posebno srpski borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, logoraši koji su prošli kroz Odbrambeno-otadžbinski rat, neće se odustati od Dana Republike", rekla je Rajilićeva.

Ona je podsjetila da je Republika Srpska stvorena u miru, te da je za njenu odbranu živote dalo 24.000 srpskih boraca, te oko 9.500 civila.

Rajilićeva je rekla da Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske pozdravlja izgradnju centralnog-spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, čije je svečano otkrivanje najavljeno 8. januar u Banjaluci okviru obilježavanja Dana Republike Srpske.

"Banjaluka je najveći grad u Republici Srpskoj koji treba da ima centralno spomen-obilježje oko kojeg će se naša omladina okupljati i njegovati kulturu sjećanja na poginule borce VRS koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku", istakla je Rajilićeva.

Govoreći o aktivnostima Udruženja, Rajilićeva je podsjetila da je 18. decembra u u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije u Beogradu predstavljena knjiga "Naša ispovijest dva – svjedočenje žena žrtava rata u Republici Srpskoj 1992 – 1995", koja sadrži 12 autentičnih svjedočenja žena koje su u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata pretrpjele strahote.

Rajilićeva je rekla da je knjiga objavljena u saradnji sa Arhivom Vojvodine na srpskom i engleskom jeziku, s ciljem upoznavanja domaće i međunarodne javnosti o nekažnjenim zločinima nad srpskim narodom.

Kada je riječ o materijalnom položaju žena žrtava rata u Republici Srpskoj, Rajilićeva ističe da je zadovoljna odnosom Vlade Republike Srpske prema ovoj kategoriji građana, koja je svoj status riješila kroz Zakon o žrtvama ratne torture.

"Vlada Republike Srpske redovno iz budžeta ispunjava obaveze prema ovoj populaciji građana kroz isplatu invalidnina koja će od 1.januara biti povećana za 10 odsto, te liječenje, bansku rehabilitaciju, besplatnu pravnu i druge vidove pomoći", navela je Rajilićeva.

Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika srpskog naroda u BiH odlukom tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH.

