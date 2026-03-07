Smijenjen Džermin Pašić

Pašić je bio jedan od dvojice zamjenika glavnog državnog tužioca koji je rukovodio ovim od‌jelom, a formalno je bio šef tri odsjeka u POK-u i to Odsjeka za organizovani kriminal, Odsjeka za terorizam i Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima. Pašić je smijenjen u petak, ali, kako saznaje Istraga, nije primio Rješenje o razrješenju, naredivši svojim saradnicima da ne preuzimaju nikakve ate dok on ne bude na poslu. Stoga je o smjeni usmeno obaviješten. Prema Rješenju, Džermin Pašić je raspoređen u Od‌jel za ratne zločine.

Kancelarija disciplinskog tužioca već ranije je formirala predmet protiv Džermina Pašića zbog slučaja “zabilješke”. Zbog skrivanja zabilješki u kojima je navedeno da je primio mito od članova Škaljarskog klana, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo i krivični predmet protiv državnog tužioca Džermina Pašića.

Džermin Pašić je, naime, sakrio dvije zabilješke u kojima je navedeno da su mu članovi kriminalne grupe Sanija Al Murde, prilikom ispitivanja u Tužilaštvu BiH, u prisustvu advokata rekli da su njemu, preko advokata Mirsada Crnovršanina, ukupno dali oko 1,5 miliona maraka da se predmet “Start” “završi”. U kontekstu primanja mita pominju se još Dubravko i Aljoša Čampara i mostarski biznismen Senad Kevelj.

Pašić je identično postupio i šest mjeseci kasnije, nakon što je uhapsio mostarskog biznismena Adisa Đonku u okviru istrage u predmetu Start.

“Službenu zabilješku broj: T20 0 KTO 0023369 22 od 24.06.2025. godine sa oznakom stepena tajnosti “Interno”, o obavljenom razgovoru sa osumnjičenim Adisom Đonkom, koja je sačinjena na okolnosti angažovanja advokata Mirsada Crnovršanina kao branioca u tom predmetu za iznos od 100.000,00 KM, te davanje iznosa od 1.000.000,00 KM kao navodne pozajmice Senadu Kevelju, kako bi isti preko Dubravka i Aljoše Čampara “završio” povoljniji položaj osumnjičenom u predmetu uticajem i davanjem dara Džerminu Pašiću, a koju službenu zabilješku su potpisali Džermin Pašić i Mersudin Omerhodžić, iako je bio svjestan da navedena službena zabilješka sadrži podatke i činjenice koje mogu imati obilježje krivičnog d‌jela i koje je potrebno dalje provjeriti, držao u svom sefu zaključanu čak i nakon perioda kada mu je predmet izuzet od daljeg rada i istu nije proslijedio glavnom tužiocu niti predložio otvaranje novog predmeta kako bi se provjerili navodi osumnjičenog Adisa Đonke o nezakonitim radnjama, niti je istu evidentirao na bilo koji način u evidencije Tužilaštva BiH, te iako je bio svjestan da u Tužilaštvu BiH postoji formiran predmet pod brojem: T20 0 KTKV 0026833 25, u kojem Dubravko Čampara ima ulogu učesnika u događaju, i svjestan da se sadržaj službene zabilješke odnosi na navodne nezakonite radnje odnosno krivična d‌jela počinjena od strane Dubravka Čampare, istu nije dostavio na postojeći spis broj: T20 0 KTKV 0026833 25 niti je o tome obavijestio postupajuće tužioce iz tužilačkog tima, sve u namjeri da pribavi korist za Mírsada Crnovršanina, Dubravka Čamparu, Aljošu Čamparu, Senada Kevelju i sebe, u vidu neformiranja predmeta u Tužilaštvu BiH, te je na službenu zabilješku stavio oznaku tajnosti “Interno”,suprotno članu 18. Pravilnika o zaštiti tajnih podataka u Tužilaštvu BiH i članu 18. Uputstva o radu sa tajnim podacima u sudskim i tužilačkim postupcima u BiH, u kojima je navedeno da se podaci ne smiju označavati stepenom tajnosti radi·prikrivanja izvršenja krivičnog d‌jela, prikrivanja prekoračenja ili zloupotrebe ovlašenja ili prikrivanja bilo kakve nezakonitosti. Dakle, isti je koristio funkciju tužioca sa ciljem da pribavi korist,usljed čega se po navedenoj službenoj zabilješci nije postupalo ili nije blagovremeno postupalo, a sve kako bi pribavio korist za sebe,Mirsada Crnovršanina, Dubravka Čamparu, Aljošu Čamparu i Senada Kevelju u vidu neformiranja predmeta u Tužilaštvu BiH po prijavi Adisa Đonke, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 57.stav 1. tačka b) Zakona o VSTS-Korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavila korist za sebe ili druga lica“, navedeno je u prijavi protiv Džermina Pašića.

Prema informacijama Istrage, jedan od članova kriminalne grupe Sanija Al Murde svjedočio je pred tužiocima kako ga je Džermin Pašić tjerao da za svog branioca uzme advokata Mirsada Crnovršanina, bivšeg radnika Tužilaštva BiH. U pitanju su članovi kriminalne grupe uhapšeni u predmetu Start. Podsjećamo, tužilac Džermin Pašić je “oteo” kolegama iz Tužilaštva KS dio predmeta Start. U nadležnosti kantona su ostali Ibrahim Hadžibajrić i njegova saradnica Alma Destanović, dok je Tužilaštvo BiH preuzelo krivično gonjenje Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića, Emine Rogo i dugih saradnika vođe Škaljarskog klana Sanija Al Murde kojeg tužilac Pašić “nije stigao uhapsiti”.

Pašić je propustio uhapsiti i Al Murdinu polusestru Barbaru Pekić, zatim graničnog policajca Nemanju Nogoštića, trebinjskog biznismena Nenada Crnogorca, advokata Bojana Veselinovića i mnoge druge članove ove kriminalne grupe koju je, navodno, istraživao. Iako je bio glavni distributer Skaj telefona i čovjek koji je davao pravne savjete Al Murdi, Pašić nikad nije uhapsio advokata Veselinovića kojeg je koristio kao, navodni, izvor informacija o kriminalu Al Murdine grupe.

Ali, ovo nije jedini Sky predmet u kojem je Pašić sumnjivo postupao. U narednim danima ćemo objaviti detalje iz nekoliko predmeta u kojima je Pašić prikrivao određene kriminalne grupe povezane sa Škaljarskim klanom.