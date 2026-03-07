Logo
Amidžić: Očekujem da se početkom naredne sedmice realizuju čarter letovi za evakuaciju državljana BiH

RTRS

07.03.2026

09:26

Амиџић: Очекујем да се почетком наредне седмице реализују чартер летови за евакуацију држављана БиХ
Očekujem da se početkom naredne sedmice realizuju čarter letovi za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka, rekao je za RTRS ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Obezbijeđeno je 800.000 KM kako bi se platila tri čartet leta", rekao je Amidžić.

Dodao je da će ukoliko bude potrebno više letova sredstva biti obezbijeđena.

"Proces je pokrenula Vlada Republike Srpske. Mi smo završili dio posla koji se odnosi na obezbjeđivanje sredstava, a sada je na Ministarstvu inostranih poslova da taj let bude što prije u funkciji, odnosno da što prije imamo čarter let da bi ljudi koju su na tim prostorima mogli da se evakuišu i vrate u Republiku Srpsku, odnosno FBiH", rekao je Amidžić.

Naveo je da su sredstva operativna od četvrtka i da je sada sve do Ministarstva inostranih poslova.

"Vjerujem da će u što skorijem roku ti čarter letovi krenuti, jer su sredstva obezbijeđena", naglasio je on.

Srđan Amidžić

