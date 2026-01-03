Logo
Kovačević: Svi smo okupljeni oko Srpske

ATV

03.01.2026

12:10

Foto: ATV/ Branko Jović

Možemo se dijeliti na milion načina, ali svi smo okupljeni oko Srpske, našeg zajedničkog ognjišta, rekao je delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević

"Zato naš ključni zadatak ostaje borba za očuvanje statusa, ali i za bolju budućnost Republike Srpske. Živjeće ognjište, živjeće Srpska", naveo je Kovačević na Iksu.

Radovan Kovačević

