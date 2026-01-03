Kovačević: Svi smo okupljeni oko Srpske

Izvor:
ATV
03.01.2026
12:10
Komentari:0
Možemo se dijeliti na milion načina, ali svi smo okupljeni oko Srpske, našeg zajedničkog ognjišta, rekao je delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević
"Zato naš ključni zadatak ostaje borba za očuvanje statusa, ali i za bolju budućnost Republike Srpske. Živjeće ognjište, živjeće Srpska", naveo je Kovačević na Iksu.
Možemo se dijeliti na milion načina, ali svi smo okupljeni oko Srpske, našeg zajedničkog ognjišta.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) January 3, 2026
Zato naš ključni zadatak ostaje borba za očuvanje statusa, ali i za bolju budućnost Republike Srpske.
Živjeće ognjište, živjeće Srpska! pic.twitter.com/VmvauDc1F4
Zdravlje
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Hronika
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Trenutno na programu