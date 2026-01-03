Kovačević: Svi smo okupljeni oko Srpske

Možemo se dijeliti na milion načina, ali svi smo okupljeni oko Srpske, našeg zajedničkog ognjišta.



Zato naš ključni zadatak ostaje borba za očuvanje statusa, ali i za bolju budućnost Republike Srpske.



Živjeće ognjište, živjeće Srpska! pic.twitter.com/VmvauDc1F4