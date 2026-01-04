Dodik: Šaljemo poruke mira, želimo na našem ognjištu graditi fabrike, auto-puteve, bolnice

Republika Srpska će nizom manifestacija obilježiti 9. januar, pod sloganom "Živjeće ognjište", naveo je lider SNSD Milorad Dodik.

Time šaljemo poruke mira, kaže Dodik, i želimo da nastavimo da na našem ognjištu gradimo fabrike, auto-puteve, bolnice, hidroelektrane i termoelektrane.

- Da našem narodu obezbijedimo ekonomsku, energetsku i svaku drugu stabilnost. Zato je potrebno još više okupljanja oko Republike Srpske - poručio je Dodik.