Dodik: Šaljemo poruke mira, želimo na našem ognjištu graditi fabrike, auto-puteve, bolnice

Republika Srpska će nizom manifestacija obilježiti 9. januar, pod sloganom "Živjeće ognjište", naveo je lider SNSD Milorad Dodik.
Time šaljemo poruke mira, kaže Dodik, i želimo da nastavimo da na našem ognjištu gradimo fabrike, auto-puteve, bolnice, hidroelektrane i termoelektrane.
- Da našem narodu obezbijedimo ekonomsku, energetsku i svaku drugu stabilnost. Zato je potrebno još više okupljanja oko Republike Srpske - poručio je Dodik.
