Dodik: Šaljemo poruke mira, želimo na našem ognjištu graditi fabrike, auto-puteve, bolnice

Izvor:

ATV

04.01.2026

09:15

Komentari:

6
Foto: ATV

Republika Srpska će nizom manifestacija obilježiti 9. januar, pod sloganom "Živjeće ognjište", naveo je lider SNSD Milorad Dodik.

Time šaljemo poruke mira, kaže Dodik, i želimo da nastavimo da na našem ognjištu gradimo fabrike, auto-puteve, bolnice, hidroelektrane i termoelektrane.

Снијег, пут

Društvo

U regiji Birač otežan saobraćaj na svim dionicama, posebno na prevojima

- Da našem narodu obezbijedimo ekonomsku, energetsku i svaku drugu stabilnost. Zato je potrebno još više okupljanja oko Republike Srpske - poručio je Dodik.

Milorad Dodik

