Srpska bogatija za 19 beba

Izvor:
ATV
04.01.2026
08:49

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, od kojih osam djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, u Prijedoru četiri bebe, Zvorniku dvije, Gradišci, Doboju, Istočnom Sarajevu, Foči, Bijeljini i Trebinju po jedna beba.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, Prijedoru djevojčica i tri dječaka, Zvorniku su rođeni djevojčica i dječak, Doboju, Gradišci, Istočnom Sarajevu i Foči po jedan dječak, Bijeljini i Trebinju po jedna djevojčica.
U Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo poroda.
