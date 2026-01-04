Logo
Srpska bogatija za 19 beba

ATV

04.01.2026

08:49

Српска богатија за 19 беба
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, od kojih osam djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, u Prijedoru četiri bebe, Zvorniku dvije, Gradišci, Doboju, Istočnom Sarajevu, Foči, Bijeljini i Trebinju po jedna beba.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Uhapšen osumnjičeni za jezivo ubistvo u Budvi

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, Prijedoru djevojčica i tri dječaka, Zvorniku su rođeni djevojčica i dječak, Doboju, Gradišci, Istočnom Sarajevu i Foči po jedan dječak, Bijeljini i Trebinju po jedna djevojčica.

U Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo poroda.

