Uhapšen osumnjičeni za jezivo ubistvo u Budvi

Izvor:

SRNA

04.01.2026

08:45

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Crnogorska policija uhapsila je člana organizovane kriminalne grupe čiji su inicijali N.B. /24/ iz Podgorice osumnjičenog za ubistvo pedesetdvogodišnjeg S.M. u Budvi.

Ubistvo se desilo 30. decembra prošle godine u mjestu Markovići u blizini Budve, a osumnjičeni je lociran i uhapšen na teritoriji Spuža u opštini Danilovgrad, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Гранични прелаз-0401226

Društvo

Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Sumnja se N.B. ispalio više hitaca iz vatrenog oružja na S.M, a potom pobjegao u nepoznatom pravcu.

Iz Uprave policije navode da se osumnjičeni u evidencijama vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe i da je interesantan sa aspekta zloupotrebe i trgovine narkoticima, kao i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

