Kako će se finansirati stranke u Srpskoj?

Izvor:

ATV

03.01.2026

19:15

Komentari:

1
Како ће се финансирати странке у Српској?
Foto: ATV

Nakon što je Kristijan Šmit zabranio finansiranje vladajućim strankama u Republici Srpskoj iz budžeta na svim nivoima u BiH, Narodna skupština usvojila je zakon kojim se određuje da se stranke finansiraju, umjesto iz budžeta, između ostalog, iz članarina, dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica i izdavačke djelatnosti. To se nije svidjelo opoziciji, pa su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona.

"Taj zakon je neustavan i nezakonit i krši najmanje 10 zakonskih normi, u to vrijeme kršio je Zakon o budžetu i izvršenju budžeta Srpske o finansiranju stranaka Republike Srpske i BiH i izborni zakon 08,04 REZ 08,49 Donesena je privremena mjera i nažalost Vlada neće ovih 7 mjeseci koje nemamo sredstava neće da vrati ta sredstva strankama vidjećemo način na koji ćemo se izboriti da se ta nezakonitost i nepravda ispravi", rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik pokreta Lista za pravdu i red.

Opozicija je tražila rebalans budžeta Srpske da im se isplati novac koji nisu dobili dok se čekala odluka Ustavnog suda, međutim ta stavka nije uvrštena. Ipak, premijer Srpske Savo Minić uvjerava da će odluka Ustavnog suda BiH biti ispoštovana.

"Sigurno da one obaveze koje budu postojale da će biti isplaćene tako da nema potrebe i recite mi šta do sada nije urađeno ali to su politički poeni da se odmah traži rebalans ili da se stavi za budžet za narednu godinu to je metodologija kako i na koji način će se ovo uraditi", rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Iz SNSD-a i koalicije oštra poruka. Kažu, opozicija slavi pobjedu krnjeg Ustava BiH nad Narodnom skupštinom zato što je u njihovu korist, a protiv Republike Srpske.

Грађани Венецуеле

Svijet

Ovo su tri scenarija za Venecuelu nakon hapšenja Madura

"Navikli smo na ovakve odluke Ustavnog suda. On je postao politička, a ne pravna institucija i sve odluke koje donosi su političke. Nema ništa sporno u tom zakonu, mi smo definisali način finansiranja odnosno nefinansiranja partija. Pojedini nalogodavci čak i u Ustavnom sudu iako formalno niti su pravnici niti zaposleni u tom sudu su željeli da dvije političke partije ostanu bez tih finansijskih sredstava", rekao je Mladen Ilić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Ustavni sud BiH donio je samo privremenu mjeru gdje je privremeno stavio van snage Zakon o finansiranju političkih stranaka u Republici Srpskoj, nije odlučivao o meritumu 13,08 13,11 jer su u toku odgovori od strane Narodne skupštine i Vlade Srpske i sačekaćemo konačnu odluku Ustavnog suda", rekao je Goran Selak, predsjednik SPS-a.

U odluci Ustavnog suda BiH piše, između ostalog, da bi primjena osporenog zakona mogla ugroziti ustavno načelo vladavine prava i rezultovati različitim tretmanom u ostvarivanju političkih prava i aktivnosti političkih stranaka iz Republike Srpske.

