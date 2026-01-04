Logo
Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

Извор:

Агенције

04.01.2026

09:30

Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

Српска православна црква и њени вјерници сутра, 5. јануара, обиљежавају Туциндан, празник који се прославља два дана пред Божић. Туциндан је добио име по томе што се вијековима на тај дан "тукло" , тј. убијало сјекиром или ножем јагње или прасе за Божић.

Вјерује се да се овај обичај вјероватно задржао још из паганских, многобожачких времена и био је у вези са приношењем жртве.

Временом, црква га је прихватила и благословила, јер послије Божићног поста, дугог шест седмица, са мразевима и зимом која је у ове дане обично најјача, јака храна добро дође.

За божићну печеницу се бира најљепше прасе или јагње, мада неки припремају и ћурку или кокошку.

Према народном вјеровању, од те печенице зависе срећа и благостање куће. Прасе се намијени знатно раније и храни посебном храном, одвојено од осталих.

Животиња треба да буде бијела, без биљега и тјелесних недостатка. Пече се сутрадан, на Бадњи дан, а једе за Божић.

Постоје веома важна вјеровања и обичаја за Туциндан:

Чишћење снијега

Савјети

Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

На Туциндан се ништа не смије давати из куће, јер ће онда и преко цијеле године ствари одлазити из дома. Мисли се на новац. Тај дан једино шта можете да урадите је да вратите све дугове како би вам година добро прошла.

На овај велики празник не ваља тући дјецу, јер ће цијеле године бити неваљала и јер ће им, вјерује се - изаћи чир на сваком мјесту гдје су ударена.

Ако некога и случајно ударите, или се огријешите, тај мора брзо да изговори: „Чири, мири да имаш двадесетчетири“.

Од Туциндана почиње и спремање куће за Божић.

Према веровању, ништа се не даје нити износи из куће, јер ће онда и преко цијеле године ствари само одлазити из тог домаћинства. Ако имате неке дугове или неизмирене рачуне, овај дан је право вријеме да их вратите.

У неким крајевима, на Туциндан се не вечера за столом него на поду. Прво се постављају со и бијели лук, а онда хљеб, пасуљ, купус и остала посна храна.

За вечером домаћин мора бити окренут ка истоку.

Tucindan

