Зељковић: Док грађанима поскупљује живот, функционерима се налази новац из буџета

Одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је да јавност има право на пуне и јасне одговоре о начину трошења градског новца, посебно у вријеме када се грађани суочавају са новим поскупљењима основних комуналних услуга.
Зељковић је указао на податке о примањима Бојана Кресојевића, наводећи да је, према информацијама које су доспјеле у јавност, ријеч о лицу које је истовремено остваривало више врста прихода, укључујући и средства из буџета Града Бањалуке.
"Није спорно да неко буде плаћен за свој рад. Спорно је када грађани стежу каиш због поскупљења воде, најављеног раста цијене одвоза смећа и хроничних проблема са гријањем, а истовремено видимо да се из буџета издвајају средства за додатне ангажмане појединаца. Грађани имају право да знају шта су тачно добили за тај новац", поручио је Зељковић.
Република Српска
"Аутопутеви Српске" одговорили Кресојевићу: "Свјесно и злонамјерно обмануо јавност"
Он је посебно нагласио уговор о дјелу у вриједности од 12.000 КМ нето, који се, како је навео, исплаћује из буџетске ставке намијењене накнадама за рад ван радног односа.
"Поставља се логично питање да ли је тај посао могао бити урађен унутар градске управе, у службама које се већ финансирају из буџета. Ако већ ангажујете додатно, онда грађани морају да виде јасан резултат, извјештај и ефекте по буџет и њихов стандард", истакао је он.
Зељковић је подсјетио и на ситуацију у пољопривреди, нагласивши да обавезе према бањалучким пољопривредницима из 2024. године још нису у потпуности измирене, те да у 2025. години није ни расписан јавни позив за подстицаје, иако су средства била планирана буџетом Града.
Бања Лука
Амиџић: Бањалучка Градска управа напада Владу Српске, а прећуткује своје обавезе
"Када је ријеч о пољопривредницима, стално слушамо приче о подршци селу и домаћој производњи. Али људи на терену кажу да новац касни или да позива уопште нема. Зато питам јавно, гдје су та средства и како су прераспоређена", рекао је Зељковић.
Према његовим ријечима, проблем није у појединцима, већ у систему приоритета.
"Не можете држати лекције о одговорности, а истовремено не објашњавати сваки фениг који иде на додатне уговоре и ангажмане. Повјерење се гради транспарентношћу, а не моралисањем. Грађани траже одговоре и имају пуно право на њих", закључио је Зељковић.
