Српска богатија за 19 беба

Извор:

АТВ

04.01.2026

08:49

Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, од којих осам дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, у Приједору четири бебе, Зворнику двије, Градишци, Добоју, Источном Сарајеву, Фочи, Бијељини и Требињу по једна беба.

Регион

Ухапшен осумњичени за језиво убиство у Будви

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и три дјечака, Приједору дјевојчица и три дјечака, Зворнику су рођени дјевојчица и дјечак, Добоју, Градишци, Источном Сарајеву и Фочи по један дјечак, Бијељини и Требињу по једна дјевојчица.

У Невесињу у протекла 24 часа није било порода.

bebe

