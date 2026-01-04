Српска богатија за 19 беба

Извор:
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, од којих осам дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, у Приједору четири бебе, Зворнику двије, Градишци, Добоју, Источном Сарајеву, Фочи, Бијељини и Требињу по једна беба.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и три дјечака, Приједору дјевојчица и три дјечака, Зворнику су рођени дјевојчица и дјечак, Добоју, Градишци, Источном Сарајеву и Фочи по један дјечак, Бијељини и Требињу по једна дјевојчица.
У Невесињу у протекла 24 часа није било порода.
