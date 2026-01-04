Руски ПВО током ноћи оборио 90 дронова

Извор:
Руска противваздушна одбрана уништила је током ноћи 90 беспилотних летјелица изнад територије Русије, саопштено је из руског Министарства одбране.
У саопштењу се наводи да је 37 дронова оборено изнад Брјанске области, 22 изнад Курске области, по 11 изнад Калушке и Московске области и четири изнад Тулске области.
