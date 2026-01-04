Logo
Руски ПВО током ноћи оборио 90 дронова

Извор:

СРНА

04.01.2026

08:34

Руски ПВО током ноћи оборио 90 дронова
Фото: Tanjug / AP

Руска противваздушна одбрана уништила је током ноћи 90 беспилотних летјелица изнад територије Русије, саопштено је из руског Министарства одбране.

У саопштењу се наводи да је 37 дронова оборено изнад Брјанске области, 22 изнад Курске области, по 11 изнад Калушке и Московске области и четири изнад Тулске области.

Снијег

Друштво

Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

"Два дронова су оборена изнад Вороњешке и по један изнад Белгородске, Ростовске и Орловске области", додају из Министарства.

Временска прогноза

Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја

Република Српска и даље примамљива страним туристима

Појавио се нови снимак Николаса Мадура након хапшења

Појавио се нови снимак Николаса Мадура након хапшења

Венецуела тражи хитну сједницу УН

Делси Родригез привремено преузела дужност предсједника Венецуеле

Мадуро пребачен у притворску јединицу у Њујорку

