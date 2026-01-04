Снијег се задржава на коловозу, у вишим предјелима има поледице

Извор:
У већем дијелу Републике Српске пада снијег који се мјестимично задржава на коловозу, а због ниске јутарње температуре у вишим предјелима и преко планинских превоја има поледице, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Магла и ниска облачност смањују видљивост по котлинама и уз ријечне токове, а повећана је опасност од одрона на свим дионицама које пролазе кроз усјеке.
Из АМС возачима савјетују опрезну вожњу и да на пут не крећу без зимске опреме.
Забрањен је превоз експлозивних метерија, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим пиротехничких средстава за извођење највљених ватромета, од 12.00 часова 6. јануара до поноћи 7. јануара и 9. јануара цијели дан.
На подручју Бањалуке 8. јануара је забрањен превоз експлозивних метерија, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају.
Приведени су крају радови на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина - Нова Топола и пуштен је саобраћај, али је потребен опрез због завршних радова.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а на мосту на граничном прелазу Рача саобраћај се одвија једном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа се наизмјенично једном коловозном траком од 07.00 до 17.00 часова.
Због санације клизишта уз магистрални пут, на дионици Добро Поље-Миљевина, измијењен је саобраћај уз постављену саобраћајну сигнализацију.
Измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У Федерацији БиХ на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости и даље обустављен.
