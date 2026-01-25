Амерички медији: Ово је била једна од тема преговора, Русија одбила то "рјешење"

Извор:
Агенције
25.01.2026
17:42
Амерички и украјински преговарачи разговарали су о могућем распоређивању неутралних снага које би служиле као мировне снаге у дијелу Доњецке Народне Републике /ДНР/, објавио је "Њујорк тајмс".
Лист истиче да је Русија одбацила такво рјешење.
Разговори трилатералне радне групе за безбједносна питања, уз учешће представника Русије, САД и Украјине, завршени су јуче у главном граду Уједињених Арапских Емирата Абу Дабију.
Руско Министарство спољних послова саопштило је да је сваки сценарио који укључује распоређивање трупа земаља чланица НАТО-а у Украјини категорички неприхватљив за Русију.
Москва је изјаве о могућности распоређивања контингента земаља чланица НАТО-а у Украјини, изречене у европским земљама, назвала подстицањем на наставак непријатељстава.
