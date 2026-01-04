Obustavljen saobraćaj za teratnjake preko Crnog vrha i Han Pogleda

Izvor:
ATV
04.01.2026
09:54
Komentari:0
Zbog snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.
Iz AMS navode da u većem dijelu Republike Srpske pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu,te da zbog niske jutarnje temperature u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice.
Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da na put ne kreću bez zimske opreme.
