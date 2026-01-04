Logo
Large banner

Obustavljen saobraćaj za teratnjake preko Crnog vrha i Han Pogleda

Izvor:

ATV

04.01.2026

09:54

Komentari:

0
Обустављен саобраћај за тератњаке преко Црног врха и Хан Погледа
Foto: ATV

Zbog snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Iz AMS navode da u većem dijelu Republike Srpske pada snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu,te da zbog niske jutarnje temperature u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima poledice.

Саша и Дејан Матић

Scena

Bolna ispovijest oca Saše i Dejana Matića: Mogao je i mozak da nastrada

Vozačima savjetuju opreznu vožnju i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Podijeli:

Tagovi:

obustavljen saobraćaj

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Којић: Злочин у Кравици на Божић - дио системски планираног истребљења Срба

Republika Srpska

Kojić: Zločin u Kravici na Božić - dio sistemski planiranog istrebljenja Srba

3 h

0
Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

Društvo

Sutra je Tucindan, a ovo su običaji

3 h

0
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Savjeti

Kada čistite snijeg na lopatu pospite ovaj sastojak: Sve će ići brže i lakše

3 h

0
Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Zanimljivosti

Otišli na odmor i nikada se nisu vratili: Baka i djed ostavili sve zbog visokih troškova

3 h

0

Više iz rubrike

Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

Društvo

Sutra je Tucindan, a ovo su običaji

3 h

0
У регији Бирач отежан саобраћај на свим дионицама, посебно на превојима

Društvo

U regiji Birač otežan saobraćaj na svim dionicama, posebno na prevojima

3 h

0
Српска богатија за 19 беба

Društvo

Srpska bogatija za 19 beba

4 h

0
Гужва на излазу из БиХ

Društvo

Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

12

15

Preminuo Milorad Kosanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner