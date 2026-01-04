Menadžeri švajcarskog bara pod istragom, osumnjičeni za ubistvo iz nehata

Dva menadžera švajcarskog bara "Konstelasion" u Kran-Montani, u kojem je tokom novogodišnjeg slavlja u požaru poginulo najmanje 40 ljudi, stavljena su pod krivičnu istragu.

Menadžeri su osumnjičeni za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata, prema informacijama švajcarske policije, piše Skaj njuz.

Požar je izbio u novogodišnjoj noći i više od 100 ljudi je povrijeđeno, a proces identifikacije poginulih i povrijeđenih trajao je nekoliko dana.

Među prvim potvrđenim žrtvama bio je italijanski 16-godišnjak.

Preliminarna istraga sugeriše da je uzrok požara mini vatromet u bočicama šampanjca, čiji plamen može da izazove visoku temperaturu, procijenjenu na između 400 i 600 stepeni Celzijusa.

Tragedija je duboko potresla Švajcarsku, a predsjednik Gi Parmelin nazvao je incident jednim od najgorih u istoriji zemlje.

Vlasnici bara, francuski par Žak i Džesika Moreti, rekli su da je njihov objekat tri puta posjetila inspekcija u posljednjih deset godina i da je uvijek radio u skladu sa standardima.