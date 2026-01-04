Menadžeri švajcarskog bara pod istragom, osumnjičeni za ubistvo iz nehata

04.01.2026
10:06
Komentari:0
Dva menadžera švajcarskog bara "Konstelasion" u Kran-Montani, u kojem je tokom novogodišnjeg slavlja u požaru poginulo najmanje 40 ljudi, stavljena su pod krivičnu istragu.
Menadžeri su osumnjičeni za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata, prema informacijama švajcarske policije, piše Skaj njuz.
Društvo
Obustavljen saobraćaj za teratnjake preko Crnog vrha i Han Pogleda
Požar je izbio u novogodišnjoj noći i više od 100 ljudi je povrijeđeno, a proces identifikacije poginulih i povrijeđenih trajao je nekoliko dana.
Među prvim potvrđenim žrtvama bio je italijanski 16-godišnjak.
Preliminarna istraga sugeriše da je uzrok požara mini vatromet u bočicama šampanjca, čiji plamen može da izazove visoku temperaturu, procijenjenu na između 400 i 600 stepeni Celzijusa.
Tragedija je duboko potresla Švajcarsku, a predsjednik Gi Parmelin nazvao je incident jednim od najgorih u istoriji zemlje.
Scena
Bolna ispovijest oca Saše i Dejana Matića: Mogao je i mozak da nastrada
Vlasnici bara, francuski par Žak i Džesika Moreti, rekli su da je njihov objekat tri puta posjetila inspekcija u posljednjih deset godina i da je uvijek radio u skladu sa standardima.
Republika Srpska
3 h0
Društvo
3 h0
Savjeti
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu