Обустављен саобраћај за тератњаке преко Црног врха и Хан Погледа

АТВ

04.01.2026

09:54

Обустављен саобраћај за тератњаке преко Црног врха и Хан Погледа
Због сњежних падавина обустављен је саобраћај за теретна возила на дионицама магистралних путева Зворник-Тузла преко превоја Црни врх и Власеница-Соколац преко Хан Погледа, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.

Из АМС наводе да у већем дијелу Републике Српске пада снијег који се мјестимично задржава на коловозу,те да због ниске јутарње температуре у вишим предјелима и преко планинских превоја има поледице.

Возачима савјетују опрезну вожњу и да на пут не крећу без зимске опреме.

