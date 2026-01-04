Обустављен саобраћај за тератњаке преко Црног врха и Хан Погледа

Извор:
АТВ
04.01.2026
09:54

Због сњежних падавина обустављен је саобраћај за теретна возила на дионицама магистралних путева Зворник-Тузла преко превоја Црни врх и Власеница-Соколац преко Хан Погледа, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.
Из АМС наводе да у већем дијелу Републике Српске пада снијег који се мјестимично задржава на коловозу,те да због ниске јутарње температуре у вишим предјелима и преко планинских превоја има поледице.
Возачима савјетују опрезну вожњу и да на пут не крећу без зимске опреме.
