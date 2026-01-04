Којић: Злочин у Кравици на Божић - дио системски планираног истребљења Срба

Којић је истакао да су Кравица и Подриње симбол српства и храбрости.

Он је навео да ће сутра код спомен-обиљежја у Кравици бити служен помен за 163 Србина из овог мјеста и сусједних села погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, од којих су 49 убиле муслиманске снаге из Сребренице на Божић.

Којић је рекао да је тог дана спаљено 688 српских кућа и да је, према сведочењу муслимана, Кравица пљачкана и горјела 15 дана након Божића, све до напада на Скелане 16. јануара 1993. године.

- Само на Божић 101 дијете из Кравице остало је без једног или оба родитеља, али то није довољно ни страним ни домаћим судовима да суде мострумима који су убијали српску нејач у Подрињу - рекао је Којић, чији је отац убијен на подручју Кравице.

Он је указао на то да су 33 године послије злочина на слободи они који су се након крвавог пира сликали у Кравици, те да су многи од њих данас "угледни" бизнимсмени, одборници, посланици.

- Неки од њих, Насер Орић, Смајо Манџић, Вехид Дедић, Суљо Чакановић, Риад Салиховић тријумфално су позирали и жељели да покажу свијету да убијање Срба на највећи православни празник није кажњиво. Знамо да је Кемал Мехмедовић главосјеча из сребреничког села Пале безбједан у Аустрији, што јасно говори о томе да починиоце злочина у Кравици и Подрињу чува цијели свијет - рекао је Којић.

Он је навео да многи који су чинили злочине над Србима данас изигравају жртве и за себе кажу да су "преживјеле жртве геноцида", а јавно се хвале да су учествовали у нападу на Кравицу која је симбол српства на том подручју.

- Злочин у Кравици је био добро планиран и дио је системског напада на српске положаје, о чему свједоче подаци да је за само мјесец дана убијено 186 Срба у нападу на три српска села - Бјеловац, Кравицу и Скелане - рекао је Којић.

Он је подсјетио и да је злочинац Вехид Дедић данас одборник у Скупштини општине Братунац, а да је у камеру говорио како је као припадник одреда "Ел муџахедин" учествовао у нападу на Кравицу, да је "Кравица узета срцем", те да је био спреман "убити свакога ко је носио српско име па макар и дијете од два килограма".

- Кравица је школски примјер нерада правосуђа и забијања главе у пијесак свих оних који би требали да суде и пресуђују како би наше жртве кончно биле равноправне јер до сада су третиране као жртве другог реда - оцијенио је Којић.

Он је поручио да никада неће прихватити подвалу и лицемјерство које намећу разни судови и наметнути закони.

- Док год мој отац, али и сви убијени из Подриња не буду равноправно третирани и док све породице српских жртава не дочекају правду, овдје неће бити мирно нити ће се моћи ићи истински напријед - рекао је Којић.

Он сматра да злочин у Кравици мора ући у уџбенике како би било спријечено страдање Срба у будућности.