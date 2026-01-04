Хиљаде туриста заробљено на Карибима након обуставе летова због хапшења Мадура

Извор:
Танјуг
04.01.2026
08:54
Коментари:0
Хиљаде туриста остало је заробљено на Карибима након што су Сједињене Америчке Државе извеле војну операцију која је резултирала хапшењем венецуеланског предсједника Николаса Мадура, објавио је Дејли мејл.
Летови су обустављени до и са 19 карипских острва, укључујући популарна одредишта попут Сент Томаса, Арубе и Порторика.
Амерички туристи су сазнали да су њихови летови отказани због затварања ваздушног простора око Венецуеле, а многи нису повезали отказивање летова са операцијом која је довела до Мадуровог хапшења.
Један туриста, који је боравио на Сент Томасу, пожалио се да је морао да плати 1.600 долара за додатну ноћ у хотелу.
Делта Ерлајнс је обавијестила путнике да ће издати попуст на карте, али није дала јасне информације о покривању трошкова смјештаја.
Према подацима, 19 аеродрома широм Кариба је погођено отказивањем летова, укључујући аеродроме у Америчким и Британским Дјевичанским Острвима, Порторику, Светом Мартину и другим популарним дестинацијама.
У међувремену, венецуелански мигранти широм Кариба су славили хапшење Мадура, пише Дејли мејл.
