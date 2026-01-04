Logo
Хиљаде туриста заробљено на Карибима након обуставе летова због хапшења Мадура

Извор:

Танјуг

04.01.2026

08:54

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Хиљаде туриста остало је заробљено на Карибима након што су Сједињене Америчке Државе извеле војну операцију која је резултирала хапшењем венецуеланског предсједника Николаса Мадура, објавио је Дејли мејл.

Летови су обустављени до и са 19 карипских острва, укључујући популарна одредишта попут Сент Томаса, Арубе и Порторика.

Илу-бебе-280925

Друштво

Српска богатија за 19 беба

Амерички туристи су сазнали да су њихови летови отказани због затварања ваздушног простора око Венецуеле, а многи нису повезали отказивање летова са операцијом која је довела до Мадуровог хапшења.

Један туриста, који је боравио на Сент Томасу, пожалио се да је морао да плати 1.600 долара за додатну ноћ у хотелу.

Делта Ерлајнс је обавијестила путнике да ће издати попуст на карте, али није дала јасне информације о покривању трошкова смјештаја.

Према подацима, 19 аеродрома широм Кариба је погођено отказивањем летова, укључујући аеродроме у Америчким и Британским Дјевичанским Острвима, Порторику, Светом Мартину и другим популарним дестинацијама.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Ухапшен осумњичени за језиво убиство у Будви

У међувремену, венецуелански мигранти широм Кариба су славили хапшење Мадура, пише Дејли мејл.

