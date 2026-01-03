Република Српска - симбол слободе и отпора

Аутор:Бранка Дакић
03.01.2026
19:10
Понос. Слобода. Идентитет. То је за грађане Републике Српске девети јануар, Дан Републике. Тада је прије 34 године настала Република српског народа, чиме су се Срби у БиХ готово надљудским напорима изборили за слободу и опстанак на овим просторима.
Дан Републике Српске и ове године биће обиљежен бројним садржајима и свечаностима, а биће то прилика да се присјетимо историјског, али и развојног пута Српске. Зато никада и нико неће забранити српском народу да обиљежава један од најзначајнијих датума у новијој српској историји, порука је из Републике Српске.
"Ми остајемо привржени политици обиљежавања деветог јануара, јер само овај народ може да одреди који је његов датум рођења, а не неки Суд. Истински датум који је овдје важан је девети јануар", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
"Увијек ћемо славити свој рођендан, зато што се он тада десио. Ми не можемо да га промијенимо. Само олоши покушавају да мијењају историју, а историја и емоције не познају судовање. Ми ћемо га увијек носити, осјећати и излазити на тргове да га прославимо", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Нико не може да оспори девети јануар и да забрани Србима да обиљежавају дан када је Српска настала. Таквим покушајима из Сарајева само шаљу поруку да таква БиХ нема просперитет, ни будућност, став је Бранислава Бореновића.
"То је дан постојања, трајности и вјечности Републике Српске и требамо га наставити обиљежавати, не само ове генерације, него и будуће генерације у наредном периоду", рекао је Бранислав Бореновић, члан Предсједништва ПДП-а.
Република Српска гарант је слободе, опстанка и очувања националног, културног и духовног идентитета српског народа.
"Њено постојање није само политичко питање, већ питање историјског континуитета и права српског народа да сам одлучује о својој судбини. Зато је наша обавеза да Републику Српску чувамо, јачамо и развијамо у миру, стабилности и поштовању Дејтонског споразума, за добро садашњих и будућих генерација", рекао је Млађен Цицовић, шеф Представништва Републике Српске у Србији.
На Српску су посебно поносни потомци оних који су своје животе уградили у њене темеље. Таквих је више од 24.000. Република Српска симбол је отпора и пркоса онима који су имали намјеру да истријебе српски народ са ових простора. Крвљу је натопљена, животима одбрањена и важно је да то никада не заборавимо, али и да о томе причамо генерацијама које долазе.
"Оно што сам сигурна јесте да је у нама прорадио инат да ћемо је сачувати и да ће она постојати док год постојимо ми. Важно је да будућим генерацијама говоримо о жртви која је поднесена, то је више од 24.000 погинулих, са цивилима преко 35.000, то је доста литара проливене крви, да би она нестала", рекла је Исидора Граорац,предсједник Организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске.
Република Српска настала је деветог јануара 1992. године у Сарајеву као Република Српског народа у БиХ. Настала је као одговор српског народа на тадашње историјске околности и дубоке политичке промјене.
