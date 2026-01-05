Amorim dobio otkaz, Junajted će voditi legenda kluba!

Amorim je klub preuzeo u novembru 2024. uz velika očekivanja nakon trenerskog mandata u Sportingu, ali se njegova epizoda u Mančesteru neslavno završila.

Najveći uspjeh sa klubom je ostvario u prvoj sezoni plasmanom u finale Lige Evrope, gdje ih je savladao Totenhem.

U trenutku njegovog odlaska, Junajted je na šestom mjestu Premijer lige. Kap koja je prelila čašu su remiji sa Vulverhemptonom i Lidsom, te svega jedna pobjeda u posljednjih pet utakmica.

U međuvremenu se sukobio sa sportskim direktorom Džejsonom Vilkoksom, a poslije burne izjave nakon meča protiv Lidsa (1:1) je postalo jasno da je kraj blizu.

”Došao sam ovde da budem menadžer Mančester junajteda, a ne trener. To da vam bude jasno. Svestan sam da nisam ni Tuhel, ni Murinjo, ni Konte – ali ja sam menadžer. Tako će biti dok ne prođe 18 mjeseci ili dok ne budem smijenjen prije toga. Ja se neću povući, ostaću ovde da radim svoj posao dok ne dođe neki drugi čovjek da me zamijeni", rekao je tom prilikom Amorim i predvidio sebi sudbinu.

Amorim je prvu sezonu završio na 15. mjestu, a u istom, lošem, ritmu je nastavio i ove sezone. I to bez učešća u evropskim takmičenjima.

"Uprava kluba je nevoljno donijela odluku da je pravo vrijeme da se napravi promjena. To će klubu dati najbolju priliku za što bolji učinak u Premijer ligi. Klub bi želio da se zahvali Rubenu na njegovom doprinosu i želi mu sve najbolje u budućnosti", stoji u zvaničnom saopštenju.

Nakon odlaska Amorima, a prije imenovanja novog trenera, tu ulogu će obavljati nekadašnji fudbaler tog kluba Daren Flečer. Škot je do sada vodio U18 ekipu Junatjeda, a premijeru na klupi seniora će imati u srijedu protiv Barnlija.

Tokom karijere je odigrao 342 utakmice za Junajted između 2000. i 2015. godine. Tokom tog perioda je osvojio Ligu šampiona, pet Premijer liga, tri Liga kupa, FA kup, četiri Komjuniti šilda i Svjetsko klupsko prvenstvo.