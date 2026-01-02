Logo
Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

Trener Barselone Hansi Flik priznao je da katalonski klub ima jasnu slabost u defanzivnoj liniji te da je dolazak još jednog igrača u odbrani nešto što bi ekipi donijelo dodatnu stabilnost.

Njemački stručnjak naglasio je kako pažljivo analizira postojeći kadar, ali smatra da zadnja linija zahtijeva posebnu pažnju.

Flikova izjava dolazi u osjetljivom trenutku za Barselonu, koja se i ove sezone suočava s povredama i čestim promjenama u sastavu.

Oscilacije u defanzivi, posebno u utakmicama visokog intenziteta, prisilile su stručni štab na improvizacije, što je dodatno naglasilo potrebu za većom širinom kadra.

Ipak, trener Barselone istakao je da eventualno pojačanje mora imati jasan smisao i kvalitet koji može odmah pomoći ekipi. Uz finansijska ograničenja i izazove januarskog prelaznog roka, uprava kluba razmatra različite opcije, svjesna da bi jedan kvalitetan defanzivac mogao imati veliki uticaj na nastavak sezone i borbu za ciljeve u La Ligi.

