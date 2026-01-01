Logo
Large banner

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

01.01.2026

22:30

Komentari:

0
Огласио се Роберто Карлос послије операције
Foto: Youtube / Printscreen / mr bundesteam

Legendarni brazilski fudbaler Roberto Karlos, oglasio se nakon što je imao operaciju srca.

Jedan od najboljih lijevih bekova svih vremena (52) u srijedu je imao operaciju srca, a poručio je da je procedura bila planirana i da se osjeća dobro.

"Želio bih da razjasnim informacije koje kruže internetom. Nedavno sam se podvrgao preventivnoj medicinskoj proceduri, koju sam unapred isplanirao sa svojim medicinskim timom. Procedura je bila uspješna i osjećam se dobro. Nisam imao srčani udar. Dobro se oporavljam i radujem se povratku u punu formu i nastavku profesionalnih i ličnih aktivnosti. Iskreno se zahvaljujem svima na porukama podrške, brige i zabrinutosti. Želim da uvjerim sve da nema razloga za brigu", poručio je Roberto Karlos preko društvenih mreža.

Roberto Karlos igračku karijeru završio je 2016. godine, tokom koje je igrao za Union de Sao Žoao, Atletiko Mineiro, Palmeiras, Inter, Real Madrid, Fenerbahče, Korintijanse, Anži Mahačkalu i Delhi Dinamos.U dresu Real Madrida, za koji je igrao 11 sezona, osvojio 13 trofeja uključujući tri Lige šampiona i četiri prvenstva Španije.

Za reprezentaciju je odigrao 127 utakmica i postigao 11 golova, a sa Brazilom je bio prvak svijeta 2002. godine.

Podijeli:

Tag:

Roberto Karlos

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

Savjeti

Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

41 min

0
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Svijet

Oglasila Ambasada Srbije u Švajcarskoj o tragediji na skijalištu

5 h

0
Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

Svijet

Svjedok ispričao detalje užasa u Švajcarskoj: Ljudi su gazili preko drugih da pobjegnu

5 h

0
Магла и снијег не помажу: Слом украјинских контранапада на два важна правца

Svijet

Magla i snijeg ne pomažu: Slom ukrajinskih kontranapada na dva važna pravca

5 h

0

Više iz rubrike

Ненад Лалатовић на клупи Борца из Чачка?

Fudbal

Nenad Lalatović na klupi Borca iz Čačka?

7 h

0
Челси и званично отпустио тренера Мареска

Fudbal

Čelsi i zvanično otpustio trenera Mareska

8 h

0
Велики ударац за Реал Мадрид - повриједио се Мбапе

Fudbal

Veliki udarac za Real Madrid - povrijedio se Mbape

1 d

0
Катастрофална одлука за клуб: Црно-бијели не могу да доводе фудбалере до 2027. године!

Fudbal

Katastrofalna odluka za klub: Crno-bijeli ne mogu da dovode fudbalere do 2027. godine!

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

22

02

Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

21

52

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

21

46

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

21

45

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner