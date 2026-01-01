Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

Jedan od najboljih lijevih bekova svih vremena (52) u srijedu je imao operaciju srca, a poručio je da je procedura bila planirana i da se osjeća dobro.

"Želio bih da razjasnim informacije koje kruže internetom. Nedavno sam se podvrgao preventivnoj medicinskoj proceduri, koju sam unapred isplanirao sa svojim medicinskim timom. Procedura je bila uspješna i osjećam se dobro. Nisam imao srčani udar. Dobro se oporavljam i radujem se povratku u punu formu i nastavku profesionalnih i ličnih aktivnosti. Iskreno se zahvaljujem svima na porukama podrške, brige i zabrinutosti. Želim da uvjerim sve da nema razloga za brigu", poručio je Roberto Karlos preko društvenih mreža.

Roberto Karlos igračku karijeru završio je 2016. godine, tokom koje je igrao za Union de Sao Žoao, Atletiko Mineiro, Palmeiras, Inter, Real Madrid, Fenerbahče, Korintijanse, Anži Mahačkalu i Delhi Dinamos.U dresu Real Madrida, za koji je igrao 11 sezona, osvojio 13 trofeja uključujući tri Lige šampiona i četiri prvenstva Španije.

Za reprezentaciju je odigrao 127 utakmica i postigao 11 golova, a sa Brazilom je bio prvak svijeta 2002. godine.