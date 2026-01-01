Nenad Lalatović na klupi Borca iz Čačka?

Uprkos sasvim korektnim rezultatima na klupi Mladosti iz Lučana, Nenad Lalatović napustio je mjesto trenera ovog superligaškog kluba. Bilo je govora da bi mogao karijeru da nastavi u inostranstvu, ali prvi dan 2026. godine donosi preokret!

Naime, kako javlja Sport Klub, Nenad Lalatović će kako stvari stoje ostati u domaćem fudbalu, ali ne u Superligi Srbije.

Poznati trener je prema pisanju ovog portala na pragu preuzimanja Borca 1926 iz Čačka koji se bori za opstanak u Prvoj ligi Srbije.

Čačani su za sada pretposljednji na tabeli drugoligaškog karavana, ali se Borac nada da će sa čuvenim trenerom sve uspjeti da preokrene u drugom dijelu sezone i da ipak izbori opstanak. Međutim, problem im pravi to što ove sezone zbog promjene sistema takmičenja ispada čak šest ekipa.

U Borcu se radi na promjenama, posebno nakon odlaska Zorana Kostića sa mjesta trenera na kraju jesenjeg dijela sezone. Čačani su krajem oktobra dobili novu upravu, a Lalatović će biti samo šlag na tortu.

Borac trenutno ima 19 bodova, a prvi tim koji je trenutno iznad crte je Trajal iz Kruševca sa 26 bodova, tako da cilj zvani opstanak nije neostvariv. Do kraja prvog dela sezone ostalo je osam kola, poslije čega sledi plej-aut.

Ostaje da se vidi da li će Nenad Lalatović zaista biti to ime koje će uspjeti da spasi slavni klub ispadanja u Srpsku ligu Zapad.