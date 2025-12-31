Katastrofalna odluka za klub: Crno-bijeli ne mogu da dovode fudbalere do 2027. godine!

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) zabranila je brazilskom Botafogu transfere do januara 2027. godine zbog neisplaćenog obeštećenja američkoj Atlanti za transfer Tijaga Almade, koji je stigao u crno-bijele na ljeto 2024. godine.

Transfer Argentinca Almade trebalo je da košta Botafogo 27 miliona evra, ali je Atlanta tužila brazilski klub jer nije dobila sav novac, a FIFA je reagovala suspenzijom transfera klubu iz Rio de Žaneira i sada se nalaze u ogromnom problemu.

Odlučili su Brazilci potom da pozajme Almadu početkom 2025. godine Lionu, koji je u vlasništvu biznismena Džona Tekstora, koji je vlasnik i Botafogoa.

Ovog ljeta su ga prodali u Atletiko Madrid za 25 miliona evra, ali taj novac nije ponovo otišao put Atlante, zbog čega je uslijedila i kazna.

Kako je saopšteno iz Botafoga, pokušaće da u najkraćem mogućem roku riješe problem sa Atlantom, što bi pomoglo da se ukine suspenzija FIFA.

(Telegraf.rs)