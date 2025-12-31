Najgora Fiorentina u istoriji postojanja kluba

Da stvar bude gora po tim iz Toskane, do kraja polusezone preostala su još dva kola, dakle matematički još šest bodova je u igri, ali i ako bi ekipa Paola Vanolija izvukla maksimum iz oba meča, i dalje bi polusezonu završila sa najslabijim učinkom u kompletnoj istoriji kluba.

Fiorentina poslije 17 kola ima tek devet bodova (učinak 1-6-10) i zakucana je za začelje tabele Serije A.

Ukoliko bi u poslednje dve utakmice (Kremoneze i Lacio) nekim čudom tim iz Firence upisao obe pobede značajno bi popravio svoje šanse za opstankom, ali ne bi obrisao očajnu polusezonu kakva nije viđena na "Artemio Frankiju", prenosi B92.

Svijet Rusija pokazala dron korišćen u napadu Putinovu rezidenciju

Sa šest bodova u naredna dva meča, za utjehu, ne bi bio najgori tim u eri Serije A.

Vratimo se u daleku prošlost i na sezonu 1928/1929. kada je Fiorentina, tada još u crveno-bijeloj kombinaciji opreme, odigrala daleko najgoru polusezonu, posljednju prije formiranja lige kakva danas postoji.

Tada je italijanska liga bila podijeljena u grupe.

Fiorentina je te sezone, u okviru grupe B Nacionalne divizije, na polovini sezone osvojila 14 bodova, što znači da će aktuelni tim, ako ne pobjedi oba naredna meča, ostati upamćen i kao najgori u čitavoj istoriji, i prije formiranja elitnog takmičenja.

Postoji još jedan podatak koji nikako ne ide u prilog sadašnjem timu i težnjama da sačuva status u eliti - u tri najslabije sezone po bilansu bodova na pola šampionata, u svakoj je na kraju ispala iz lige.

To su, pored pomenute sezone 1928/1929. bile i sezone 1937/1938. i 2001/2002. "