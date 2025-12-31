Najmlađi Banjalučani proslavili dječiju Novu godinu

U banjalučkom Parku Petar Kočić danas je organizovana proslava dječije Novu godinu, uz učešće brojnih mališana.

Najmlađi Banjalučani su zajedno sa Djeda Mrazom i predstavnicima uz pjesmu, ples i tradicionalno odbrojavanje pozdravili novu 2026. godinu.

Projekt-menadžer grada Milada Šukalo izjavila je da je sve što radi Gradska uprava radi za budućnost djece.

Doček Nove godine na otvorenom biće organizovan ispred sportskog kompleksa u parku "Mladen Stojanović".

Večerašnji program počinje u 21.00 čas nastupom banjalučkog umjetnika Damjana Vračara, a glavna zvijezda večeri je Nataša Bekvalac, koja će uvesti Banjalučane u 2026. godinu.

Pjevač Aco Pejović nastupiće sutra u parku "Mladen Stojanović", a program će početi od 21.00 čas.

Smještajni kapaciteti u Banjaluci gotovo su u potpunosti popunjeni, što potvrđuje veliku zainteresovanost gostiju za proslavu novogodišnjih praznika, rečeno je ranije Srni u banjalučkoj Turističkoj organizaciji.