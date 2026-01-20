Logo
Zaharova: Izjave evropskih lidera u Davosu teatar apsurda

Izvor:

SRNA

20.01.2026

22:35

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Izjave evropskih lidera na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zvuče kao predstave u međunarodnom teatru apsurda, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Čitam vijesti iz Davosa. Znate, postoji teatar apsurda. A ovo čak nisu njegove predstave, već međunarodni pozorište apsurda", napisala je Zaharova na Telegramu.

Ona je dodala da joj se najviše od svega dopao prijedlog predsjednika Finske Aleksandra Stuba o odlasku u saunu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom da bi se riješio problem Grenlanda.

Istakla je da "zapadno tumačenje ljudskih prava i liberalnih vrijednosti zaslužuju ovacije", prenosi Sputnjik.

Finski predsjednik je izjavio da bi odlazak u saunu s Trampom mogao da doprinese pronalaženju rješenja za Grenland.

"Ponekad je korisno prikočiti, otići u saunu, dobro se preznojiti i poslije toga naći rešenje... Od `diplomatskog golfa` do `diplomatske saune`", rekao je Stub za "Vašington post".

