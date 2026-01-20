Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen rekao je stanovnicima tog arktičkog ostrva da se pripreme za vojnu invaziju usred prijetnji Donalda Trampa o njegovom preuzimanju. Danska premijerka Mete Fredriksen rekla je da "najgore možda tek dolazi".

Premijer je naveo da je "malo vjerovatno da će doći do vojnog sukoba, ali se ne može isključiti".

"Zato moramo biti spremni na sve mogućnosti, ali naglasimo ovo: Grenland je dio NATO i, ako bi došlo do eskalacije, to bi imalo posljedice i po ostatak svijeta", rekao je Nilsen.

Ovo dolazi nakon što je Danska poslala vojnike u Kangerlusuak, gdje se nalazi glavni međunarodni aerodrom na Grenlandu.

Podsjetimo, Tramp je prijetio je da će pogoditi Veliku Britaniju i druge evropske saveznike carinama od 10% od 1. februara, ukoliko ne pristanu na njegovu kupovinu Grenlanda, poluautonomne danske teritorije, i odbio je da isključi upotrebu vojne sile za zauzimanje ostrva.

Američki predsjednik je upozorio i da Rusija i Kina predstavljaju nacionalnu bezbjednosnu prijetnju sa Arktika i tvrdio da Danska nije u stanju da zaštiti Grenland.

Nilsen je dodao da je njegova vlada imala dobre sastanke sa NATO i njegovim saveznicima i da bi sve zapadne zemlje trebalo da budu ujedinjene "poštovanjem nacionalnog, teritorijalnog integriteta (i) poštovanjem međunarodnog prava".

"Najgore možda tek dolazi"

Govoreći ranije u parlamentu u Kopenhagenu, danska premijerka Mete Fredriksen takođe je naglasila da je Danska bila "lojalni i bliski saveznik" dugi niz godina, ali "ipak, sada nam prijeti naš najbliži saveznik".

Fredriksen je rekla liderima stranaka tokom parlamentarnih pitanja u utorak da "najgore možda tek dolazi". Detaljnije o tome pročitajte u tekstu: "Ovo je uvreda"; A najgore možda tek dolazi.

(b92)