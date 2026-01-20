EU odgovara na Trampove prijetnje: Obustavljaju važan trgovinski sporazum?

Evropski parlament odlučio je da zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao odgovor na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa, potvrdile su danas, 20. januara, glavne političke grupacije u EP.

Ovu mjeru podržali su socijaldemokrate (S&D) i poslanici Evropske narodne partije (EPP), dok je ona izazvala pod‌jele među evropskim nacionalističkim strankama.

Predsjednica poslaničke grupe S&D Iratkse Garsija Peres izjavila je novinarima da među političkim grupama postoji "većinski dogovor" da se zamrzne trgovinski sporazum koji su EU i SAD postigli prošle godine, piše Figaro.

Najveća politička grupa u EP, EPP, takođe je potvrdila obustavu daljih razgovora o tom sporazumu, prenosi Tan‌jug.

Predsjednik poslaničke grupe EPP Manfred Veber ocijenio je da je sprečavanje bescarinskog pristupa američkih kompanija evropskom tržištu "veoma snažan alat".

Predsjednica centrističke grupe Obnovimo Evropu (Renew) Valeri Aje istakla je da je riječ o "izuzetno moćnoj poluzi", navodeći da ne vjeruje da bi američke kompanije bile spremne da se odreknu evropskog tržišta.

Na snazi "odnos snaga"

S druge strane, dio nacionalističke desnice usprotivio se zamrzavanju sporazuma.

Kopredsjednik grupe Evropskih konzervativaca i reformista (ECR) Nikola Prokaćini ocijenio je da je takva odluka "greška".

Suprotan stav ima grupa Patriote, na čijem je čelu francuski evroposlanik Žordan Bardela, koja podržava "suspenziju" sporazuma.

Bardela je poručio da je u odnosima sa SAD sada na snazi "odnos snaga"

Dogovor, postignut tokom ljeta, predviđa carine od 15 odsto na izvoz iz EU u SAD, dok bi američki izvoz u EU bio oslobođen carina.