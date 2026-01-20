Logo
Large banner

EU odgovara na Trampove prijetnje: Obustavljaju važan trgovinski sporazum?

20.01.2026

18:40

Komentari:

0
ЕУ одговара на Трампове пријетње: Обустављају важан трговински споразум?

Evropski parlament odlučio je da zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao odgovor na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa, potvrdile su danas, 20. januara, glavne političke grupacije u EP.

Ovu mjeru podržali su socijaldemokrate (S&D) i poslanici Evropske narodne partije (EPP), dok je ona izazvala pod‌jele među evropskim nacionalističkim strankama.

Predsjednica poslaničke grupe S&D Iratkse Garsija Peres izjavila je novinarima da među političkim grupama postoji "većinski dogovor" da se zamrzne trgovinski sporazum koji su EU i SAD postigli prošle godine, piše Figaro.

Najveća politička grupa u EP, EPP, takođe je potvrdila obustavu daljih razgovora o tom sporazumu, prenosi Tan‌jug.

Predsjednik poslaničke grupe EPP Manfred Veber ocijenio je da je sprečavanje bescarinskog pristupa američkih kompanija evropskom tržištu "veoma snažan alat".

Predsjednica centrističke grupe Obnovimo Evropu (Renew) Valeri Aje istakla je da je riječ o "izuzetno moćnoj poluzi", navodeći da ne vjeruje da bi američke kompanije bile spremne da se odreknu evropskog tržišta.

Na snazi "odnos snaga"

S druge strane, dio nacionalističke desnice usprotivio se zamrzavanju sporazuma.

Kopredsjednik grupe Evropskih konzervativaca i reformista (ECR) Nikola Prokaćini ocijenio je da je takva odluka "greška".

Suprotan stav ima grupa Patriote, na čijem je čelu francuski evroposlanik Žordan Bardela, koja podržava "suspenziju" sporazuma.

Bardela je poručio da je u odnosima sa SAD sada na snazi "odnos snaga"

Dogovor, postignut tokom ljeta, predviđa carine od 15 odsto na izvoz iz EU u SAD, dok bi američki izvoz u EU bio oslobođen carina.

Podijeli:

Tagovi:

Evropski parlament

carine

trgovinski sporazum

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп објавио приватне поруке Макрона: Шта је рекао, а шта је мислио?

Svijet

Tramp objavio privatne poruke Makrona: Šta je rekao, a šta je mislio?

1 h

0
Ово су најјаче војске свијета: Србија доминантна у региону

Svijet

Ovo su najjače vojske svijeta: Srbija dominantna u regionu

2 h

0
Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

Scena

Bešlagić se oglasio iz bolnice: "To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade"

2 h

0
Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

BiH

Deficit Federacije BiH u decembru veći od 850 milion KM

2 h

0

Više iz rubrike

Трамп објавио приватне поруке Макрона: Шта је рекао, а шта је мислио?

Svijet

Tramp objavio privatne poruke Makrona: Šta je rekao, a šta je mislio?

1 h

0
Ово су најјаче војске свијета: Србија доминантна у региону

Svijet

Ovo su najjače vojske svijeta: Srbija dominantna u regionu

2 h

0
Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Svijet

Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu

2 h

1
Арктик постаје дио безбједносне стратегије ЕУ

Svijet

Arktik postaje dio bezbjednosne strategije EU

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati 6. kola (20. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

01

Blagi porast rođenih beba u Bijeljini

19

57

Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

19

52

Nova fiskalizacija daje rezultate: Manje prekršajnih naloga

19

42

Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner