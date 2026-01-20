Logo
Deficit Federacije BiH u decembru veći od 850 milion KM

20.01.2026

17:57

Postotak pokrivenosti uvoza izvozom je 51,8 odsto, što je za 2,2 odsto manje u odnosu na studeni 2025. kada je pokrivenost bila 54 odsto.

Federacija BiH je u decembru 2025. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 915.012.000 KM, što je za 0,1 odsto manje u odnosu na novembar 2025. ili 12,1 odsto više u odnosu na decembar godinu ranije.

U decembru 2025. godine ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.765.336.000 KM, što je za 4,0 odsto više u odnosu na novembar 2025., odnosno 4,4 odsto više u odnosu na prosinac 2024. godine.

U periodu januar – decembar 2025. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 0,95 odsto, a uvoz je prosječno rastao za 0,36 odsto.

Trgovinski deficit Federacije BiH za decembar 2025. je iznosio 850.324.000 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U decembru se iz FBiH najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku i Austriju, a najviše se uvozilo iz Italije Kine i Njemačke.

