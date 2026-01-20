Logo
Pola budžeta FBiH ide na penzije

20.01.2026

16:44

Komentari:

0
Пола буџета ФБиХ иде на пензије

Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, ukoliko bude usvojen, iznosiće nešto više od 8,9 milijardi KM, od čega su skoro pola budžeta izdvajanja za penzije, i to 4,422 milijarde KM.

Ovaj prijedlog budžeta je na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koja je u toku.

Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, rekao je u obraćanju poslanicima da je predloženi budžet Federacije BiH za 2026. godinu snažno socijalno orijentisan i da Vlada Federacije BiH očekuje stabilizaciju fiskalnih prilika.

"Prvi put je budžet izrađen i usvojen u programskom formatu, čime je urađen značajan iskorak u sistemu javnih finansija Federacije BiH. Prijedlog je utvrđen u iznosu većem od 8,9 milijardi KM. U okviru računa prihoda i rashoda, ukupni budžetski prihodi za 2026. godinu iznose 6,51 milijardu KM, odnosno nešto su niži u odnosu na prošlu godinu", kazao je Nikšić.

nermin nikšić

BiH

Nermin Nikšić se povlači iz politike

Tako je, prema ovog prijedlogu, uključeno dvostruko usklađivanje penzija, te bi rashodi za PIO trebalo da budu četiri milijarde i 422 miliona KM, pišu Nezavisne.

Inače, prijedlog ovogodišnjeg budžeta je za 649 miliona KM veći nego u 2025. godini.

"Osnovni cilj je održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja. Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem te stabilno poslovno okruženje. Predloženi budžet Federacije BiH za ovu godinu najveći je dosad", istakao je Nikšić.

Војска Србије

Svijet

Evropska zemlja se sprema za rat, pisma stižu na adrese građana

Naglasio je da očekuje da će penzije tokom ove godine biti povećane za 17 odsto.

"Izmjene Zakona o PIO/MIO značajno mijenjaju način usklađivanja penzija, što generiše dodatni fiskalni trošak od 280 do 340 miliona KM u 2026. godini. Ovaj efekat se indirektno prenosi na boračke i invalidske naknade, čime se dodatno povećavaju rashodi u budžetu", pojasnio je Nikšić.

Budžet predviđa podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i opštine, te dodatna dva miliona KM za nerazvijene lokalne zajednice. Takođe, za Fond solidarnosti je namijenjeno 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 20 miliona KM putem Union banke.

Амина Џелиловић Дедић

Društvo

Amina (18) koja se udala u Bugojnu pobjegla od muža: Našli su je promrzlu, golu i bosu

Podsticaji za poljoprivredu su uvećani za sedam miliona i iznose 190 miliona KM, a povećana sredstva planirana su i za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Admir Čavalić, ekonomista i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, istakao je da je ovo istorijski rekordan budžet, ali da se isti naslanja na rekordna zaduženja.

"Oko 25 odsto budžeta podrazumijeva novi dug. Ako izbacimo penzije, to je gotovo 50 odsto. U apsolutnim brojkama, to je više od dvije milijarde. Kada gledamo raniji dug, riječ je o oko milijardu otplate, što je bilo i prethodnih godina. Ovo je dužnički budžet, a 800 miliona evra je zaduživanje na Londonskoj berzi po puno nepovoljnijim uslovima nego prošle godine", naglasio je Čavalić.

