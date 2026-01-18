Smanjena prosječna plata u FBiH

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna plata koja je isplaćena u novembru prošle godine manja je u odnosu na oktobar.

Kako se navodi u ovim podacima, prosječna mjesečna plata po zaposlenom u novembru 2025. godine iznosila je 1.622 KM i nominalno je niža za 0,6 odsto, a realno za jedan odsto u odnosu na prethodni mjesec.

"Najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate u novembru zabilježeno je u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 7,9 odsto, poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu za 6,4 odsto i proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji za 5,7 odsto", naveli su iz Federalnog zavoda za statistiku.

Dodali su da je u novembru najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno u djelatnosti administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 3,3 odsto.

Admir Čavalić, ekonomista i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kazao je za "Nezavisne novine" da je teško tražiti razloge za smanjenje plate, jer je riječ o jednom mjesecu.

"Vidjećemo dalje šta će se dešavati i kakva će biti statistika. Međutim, moguće je pretpostaviti da se taj potencijal od januara prošle godine oko izuzetnog rasta prosječnih plata, prije svega zbog rasta minimalne plate, jednostavno potrošio u novembru prošle godine. Takođe, imali smo činjenicu da je došlo do pada stope doprinosa, što je poguralo mogućnosti za rast neto plata, ali izgleda da su ta dva faktora postala prošlost u smislu očekivanja, inicijativa i mogućnosti privrednih subjekata", naglasio je Čavalić.

Prema njegovim riječima, nakon brzog rasta prosječnih plata, što je evidentirano i u svjetskoj statistici, izgleda da je taj potencijal rasta usporio ili nestao.

"Vidjećemo kakvi će podaci biti za decembar prošle godine, ali i januar ove. Januar i inače nije mjesec koji nudi toliko optimizma kada je riječ o ekonomskim indikatorima od zaposlenosti pa do rasta plata", istakao je Čavalić.

Krajem prošle godine je Savez samostalnih sindikata BiH predložio da minimalne plate budu od 1.200 do 1.600 KM, međutim to nije dobilo podršku socijalnih partnera.

Njihov novi prijedlog je bio da minimalna plata bude na nivou 70 odsto prosječne plate u FBiH, što je oko 1.120 KM, ali ni taj prijedlog nije dobio podršku, pa je od 1. januara ove godine minimalna plata povećana za 27 KM i iznosio 1.027 KM.

Godinu dana prije toga, minimalna plata u ovom entitetu iznosila je 596 KM.