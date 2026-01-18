Logo
Krželj preuzeo Leotar: Opstanak kao jedini cilj

Teodora Bjelogrlić

18.01.2026

19:59

РК Леотар
Foto: ATV

Red, rad i disciplina, prve su poruke novog trenera Rukometnog kluba Leotar. Iskustvo sa klube Partizana, Dario Krželj donosi na krajnji jug Srpske, i to u najtežim trenucima, kada je Leotar na dnu tabele Premijer lige BiH.

Opstanak je jedini cilj.

"Jedno što znam jeste da ću morati puno da radim sa njima. Kako god bilo, ja ću ispuniti želje, jer znam sebe. Ja ću da idem da bude napredak bar 50% u odnosu na sada. Da se vidi neki igrač je tako igrao, a dok sam ja trener vidjeće se da 50% mora da bude bolje", rekao je Dario Krželj.

Igrači kažu da im je baš to trebalo, jasan autoritet i čovjek koji zna kako se izlazi iz teških situacija.

"Dobar trener, fanatik za rukomet. Dobar je sa mlađim kategorijama,a trenirao je Partizan vodio je prvu ekipu. Očekujem da će nam pomoći da izborimo opstanak što je i glavni cilj za ovu sezonu", poručio je Ivan Vokši.

Polusezonu Premijer lige BiH rukometaši Leotara završili su sa 9 poraza, 3 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Kažu da će dati svoj maksimum za nastavak sezone.

"Nezavidna je situacija. Idemo iz utakmice u utakmicu, to je bio prvobitni plan, da zanemarimo sve te okolnosti sa strane što nas udaraju i da probamo da damo maksimum na svakoj utakmici, pogotovo na domaćem parketu, da imamo povoljan rezultat", istakao je Aleksandar Milojević.

I pored svih izazova, Krželj kaže da je odluka da predvodi rukometaše Leotara brzo pala.

"Brzo smo se dogovorili, to su bila dva kratka razgovora. Oni su me pozvali ja sam to prihvatio drage volje. Jer dok sam bio i u Partizanu i pre sam maštao da dođem u Trebinje. Nije bitno da li je to finansijski stabilno ili ne. Gledamo sam kako je Trebinje lijep grad i doživeo sam u 60. godini da dođem u Trebinje", dodao je Krželj.

Stigao je u Trebinje da se spase što se spasiti da. A prvi test je utakmica sa rukometašima Dervente, u 14. kolu Premijer lige BiH, koja je zakazana za početak narednog mjeseca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

