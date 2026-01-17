Da li je realno: Kolike šanse kladionice daju Srbiji protiv Njemačke

Rukometaši Srbije večeras, 17. januara, od 20:30 igraju protiv Njemačke u drugom kolu Evropskog prvenstva.

U prvom meču Srbi su poraženi od Španije rezultatom 29:27.

Srbija Pogledajte kako je hapšen ubijeni Živko Bakić

Sa druge strane, Njemačka je slavila u okršaju sa Austrijom rezultatom 30:27.

Kolike su šanse Srbije?

Na papiru je Njemačka veliki favorit, što govore i šanse koje kladionice daju Srbiji.

Republika Srpska Dodik: U sedmicama pred nama neophodno da ubjedljivo završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri

Naime, na pobjedu Njemačke kvota je između 1,20 i 1,25 što jasno ukazuje da su gotovo svi uvjereni u njihov trijumf.

Kvota na Srbiju, u zavisnosti od kladionice, iznosi između 6,30 i 6,50.

Ipak, to ne znači da će se naši rukometaši olako predati i Nijemcima samo prepustiti pobjedu.