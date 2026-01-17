Logo
Large banner

Da li je realno: Kolike šanse kladionice daju Srbiji protiv Njemačke

Izvor:

ATV

17.01.2026

11:25

Komentari:

0
Рукометаши Србије
Foto: Rukometni savez Srbije

Rukometaši Srbije večeras, 17. januara, od 20:30 igraju protiv Njemačke u drugom kolu Evropskog prvenstva.

U prvom meču Srbi su poraženi od Španije rezultatom 29:27.

Акција у којој је ухапшен Живко Бакић

Srbija

Pogledajte kako je hapšen ubijeni Živko Bakić

Sa druge strane, Njemačka je slavila u okršaju sa Austrijom rezultatom 30:27.

Kolike su šanse Srbije?

Na papiru je Njemačka veliki favorit, što govore i šanse koje kladionice daju Srbiji.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: U sedmicama pred nama neophodno da ubjedljivo završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri

Naime, na pobjedu Njemačke kvota je između 1,20 i 1,25 što jasno ukazuje da su gotovo svi uvjereni u njihov trijumf.

Kvota na Srbiju, u zavisnosti od kladionice, iznosi između 6,30 i 6,50.

Ipak, to ne znači da će se naši rukometaši olako predati i Nijemcima samo prepustiti pobjedu.

Podijeli:

Tagovi:

rukomet

Srbija

Njemačka

Evropsko prvenstvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

Zdravlje

Najnovije istraživanje pokazalo da li trudnice smiju koristiti paracetamol

2 h

0
Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

Srbija

Objavljen strašan snimak masovne tuče tinejdžera

2 h

0
Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

Srbija

Oglasio se otac Milice Asanović čije je tijelo pronađeno pored auto-puta

3 h

0
ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Svijet

FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

3 h

0

Više iz rubrike

"Делфини" потопили Французе и овјерили пут ка полуфиналу ЕП

Ostali sportovi

"Delfini" potopili Francuze i ovjerili put ka polufinalu EP

15 h

0
БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

Ostali sportovi

BK Slavija organizovao trening kamp za boksere iz Republike Srpske

17 h

0
"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

Ostali sportovi

"Molim vas": Ukraden štap Lindzi Von, ona se oglasila na mrežama

1 d

0
Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

Ostali sportovi

Kamp "Ognjen Kuzmić" okupio mlade košarkaške nade

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner