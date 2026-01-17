Da li je realno: Kolike šanse kladionice daju Srbiji protiv Njemačke

Izvor:
ATV
17.01.2026
11:25
Rukometaši Srbije večeras, 17. januara, od 20:30 igraju protiv Njemačke u drugom kolu Evropskog prvenstva.
U prvom meču Srbi su poraženi od Španije rezultatom 29:27.
Sa druge strane, Njemačka je slavila u okršaju sa Austrijom rezultatom 30:27.
Na papiru je Njemačka veliki favorit, što govore i šanse koje kladionice daju Srbiji.
Naime, na pobjedu Njemačke kvota je između 1,20 i 1,25 što jasno ukazuje da su gotovo svi uvjereni u njihov trijumf.
Kvota na Srbiju, u zavisnosti od kladionice, iznosi između 6,30 i 6,50.
Ipak, to ne znači da će se naši rukometaši olako predati i Nijemcima samo prepustiti pobjedu.
