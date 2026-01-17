Logo
Objavljen strašan snimak masovne tuče tinejdžera

Izvor:

Telegraf

17.01.2026

10:58

Komentari:

0
Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

Snimci dramatične i masovne tuče tinejdžera osvanuo je jutros na mrežama.

Obračun se dogodio u beogradskom naselju Vidikovac, a cijeli incident zabeležen je na video-snimku koji se ubrzo proširio društvenim mrežama.

полиција србија policija srbija

Srbija

Oglasio se otac Milice Asanović čije je tijelo pronađeno pored auto-puta

Na snimku se vidi haotična scena u kojoj veći broj mladih učestvuje u fizičkom obračunu, dok zbog gužve i brzine događaja nije moguće jasno razaznati ko koga udara. Zasad nema zvaničnih informacija o povrijeđenima, niti o eventualnim privođenjima, piše "Telegraf".

Kako se navodi u opisu uz snimak objavljenom na Instagram stranici "Info.Beograd", do sukoba je navodno došlo nakon kraće svađe, a povod je, prema nezvaničnim informacijama, bila djevojka.

илу-писање-16122025

Zanimljivosti

U turskom jeziku postoji jedna srpska riječ: Da li znate koja je?

"Nakon kraće svađe, navodno oko djevojke, dvije grupe mladića odlučile su da to fizički rasprave“, stoji u objavi, uz komentar: "Zašto je ovolika netrpeljivost među nama Srbima?“.

