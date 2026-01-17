Zavod upozorava: Može se očekivati rast broja oboljelih

Epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo je uobičajena za ovaj dio godine, odnosno u sezoni smo respiratornih infekcija i gripa kao i svake godine.

Iz Zavoda za javno zdravstva KS kažu da se vrhunac ili pik gripa uvijek očekuje krajem januara i tokom februara, iako je ove godine nešto ranije.

Može se očekivati i dalji rast oboljelih od respiratornih infekcija.

"Što se tiče ostalih zaraznih bolesti situacija je pod kontrolom. Nemamo trenutno ni jednu aktivnu epidemiju. U 2025. godini smo odjavili tri epidemije: epidemiju morbila, pertusisa i leptospirozu. Sezona respiratornih infekcija 2025./2026. trenutno je u svom vrhuncu", navode iz Zavoda za Fenu.

Od 29. septembra 2025. počinju se pratiti sve respiratorne infekcije pa do 11. januara 2026. godine.

"U tom periodu, akutnih respiratornih infekcija bilo je 39.707, bolesti sličnih gripu je 5.096, ukupno bolesti sličnih gripu a koji su vakcinisani dva slučaja, hospitalizovanih slučajeva teških akutnih respiratornih infekcija u istom periodu je 54, a nema nijedan slučaj hospitalizovanog KOVID-19 oboljenja", navode iz ZZJZ KS.

Što se tiče obolijevanja, akutne respiratorne bolesti su češće u pedijatrijskoj i školskoj populaciji, a bolesti slične gripu kod radno sposobnog stanovništva.

Procjenjujući epidemiološku situaciju na području Kantona Sarajevo na osnovu sedmično prispjelih zbirnih prijava akutnih respiratornih oboljenja (ARI) i bolesti sličnih gripu (ILI) iz svih zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijalnog nivoa, već je u 49. sedmici (od 01.12.2025. do 07.12.2025. godine) registrovana stopa incidence od 130,62 na 100.000 stanovnika, što predstavlja aktivnost bolesti sličnih gripu visokog intenziteta.

"U Kantonu Sarajevo u 2025. ukupno je prijavljen 31 slučaj Kovid-19 oboljenja i obzirom da nema hospitalizovanih slučajeva oboljelih od Kovid-19, možemo reći da se radi o varijantama virusa koji ne daju teške kliničke slike koji zahtijevaju hospitalizaciju", pojašnjavaju iz ZZJZ KS.

Što se tiče preporuka one važe za sve respiratorne infekcije od gripa do KOVID-19 a to su opšte mjere: izbjegavati gužve, skupove i zatvorene prostore, brisati maramicom nos i usta kod kašljanja ili kihanja, a nakon korištenja maramicu baciti u smeće i oprati ruke.

Takođe, prati ruke često sapunom i vodom jer to smanjuje rizik prenošenja virusa, ako sapun i voda nisu dostupni, koristiti sredstva na bazi alkohola. Potom, izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta jer rukom sa zagađene površine se može prenijeti virus u oči, usta ili nos.

Bliski kontakt sa bolesnim ljudima – udaljenost od bolesnika barem jedan metar, ne posjećivati bolesnike, ukoliko nije neophodno, ako se pojavi bolest – ostati kod kuće i ograničiti kontakt sa drugim osobama, održavati higijenu okoline-čišćenje, provjetravanje prostorija, dezinfekcija površina...

Iz ZZJZ KS naglašavaju da je vakcinacija protiv gripa jedina i najefikasnija mjera prevencije gripa i njenih komplikacija.

Vakcinacija se preporučuje trudnicama, osobama starijim od 65 godina, te osobama oboljelim od hroničnih bolesti kod kojih grip može izazvati ozbiljne komplikacije (hronični kardiovaskularni, plućni, bubrežni bolesnici, dijabetičari, transplantirane osobe, osobe sa patološkom pretilošću, osobe sa oslabljenim imunitetom, osobe na dugotrajnoj aspirinskoj terapiji…)

Takođe se vakcinacija preporučuje i zdravstvenim radnicima i ostalima koji učestvuju u njezi bolesnika, osobama smještenim i zaposlenim u gerijatrijskim centrima i centrima socijalne zaštite, pripadnicima MUP-a, radnicima u javnom gradskom prevozu, te svima koji žele da smanje rizik od bolesti.

"Vrhunac ili pik gripa se uvijek očekuje krajem januara i tokom februara. Ovo je uobičajen period za BiH, a zdravstvene ustanove i stručnjaci obično navode taj raspon kao vrijeme kada se bilježi najveći broj oboljelih. Ove sezone (2025./2026.) vrhunac gripa se pomjerio nešto ranije pa je to krenulo krajem decembra i početkom januara, znači da smo baš u periodu pika i da se može očekivati i dalji rast oboljelih od respiratornih infekcija", kazali su Feni iz J.U. Zavod za javno zdravstva KS.